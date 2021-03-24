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Son dakika haberleri | 'ın transferini duyurdu! "Harika bir hamle"

'de şampiyonluğun güçlü adaylarından olan , gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşme yenilemeyi düşünmezken, bu bölge için ilk aday United ile sözleşmesi sona eren Ezgjan ... Eski İskoç sağ bek , Makedon sol bekin Galatasaray'a olası transferini yorumladı... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:28 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:29
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın transferini duyurdu! "Harika bir hamle"

Uzun yıllar 'de forma giyen İskoç eski sağ bek , 'ın gündeminde olduğu konuşulan sol bek Ezgjan için konuştu.

29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın iyi bir hedef olduğunu söyleyen Hutton, "Alioski geldi ve United'a çok iyi uyum sağladı. Leeds'in oynadığı hücum futbolu, beklerin önde basması ona uydu. Bence Alioski iyi bir oyuncu. Galatasaray'a transferi bence onun için harika bir hamle olur. Galatasaray büyük bir takım. Alioski giderse, Leeds'in onun gibi bir oyuncu bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Alioski, İngiltere'de 162 maça çıktı ve 22 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

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