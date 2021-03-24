Sola Alioski

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Marcelo Saracchi'nin yerine bir sol bek arayışında olan Galatasaray için İngiltere basınında yeni bir iddia daha geldi. Ada basını, Leeds United'ın 29 yaşındaki sol beki Ezgjan Alioski'nin sarı-kırmızılı takımla anlaşma sağladığını yazdı. İngiltere'de çıkan haberde; sezon sonu anlaşması sona erecek olan Alioski'nin Leeds ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadığı, bu sebeple Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği yazıldı. Bu sezon Premier Lig'de 27 maça çıkan tecrübeli sol bek, 2 gol katkısı verdi.

SKORA BÜYÜK KATKI YAPTI

Sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutması beklenilen Alioski, kariyeri boyunca 365 maça çıkarken 50 gol atıp, 43 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, hücumda ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Young Boys altyapısından yetişen Makedon futbolcu, 2013 yılında İsviçre ekiplerinden Schaffhausen ile profesyonelliğe adım attı.

2016 yılında Lugano'ya transfer olan Alioski, burada gösterdiği performans sonrasında 2017 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leeds'e transfer oldu.