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Sola Alioski

’ın, ile sözleşme yenilemeyen Makedon sol bekle el sıkıştığı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:41 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Sola Alioski

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'nin yerine bir sol bek arayışında olan için basınında yeni bir iddia daha geldi. basını, 'ın 29 yaşındaki sol beki 'nin sarı-kırmızılı takımla anlaşma sağladığını yazdı. İngiltere'de çıkan haberde; sezon sonu anlaşması sona erecek olan Alioski'nin ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadığı, bu sebeple Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği yazıldı. Bu sezon 'de 27 maça çıkan tecrübeli sol bek, 2 gol katkısı verdi.

SKORA BÜYÜK KATKI YAPTI
Sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutması beklenilen Alioski, kariyeri boyunca 365 maça çıkarken 50 gol atıp, 43 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, hücumda ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

altyapısından yetişen Makedon futbolcu, 2013 yılında ekiplerinden ile profesyonelliğe adım attı.
2016 yılında 'ya transfer olan Alioski, burada gösterdiği performans sonrasında 2017 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leeds'e transfer oldu.

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