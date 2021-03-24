Haberler Galatasaray Sıra Mustafa Cengiz’de!

Sıra ’de!

Başkanı , bomba gibi isimlerle aday olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:57 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Sıra Mustafa Cengiz’de!

'da beklenen öncesinde saflar sıklaşmaya başladı. Şimdiden dört önemli isim adaylığını açıkladı. Liseliler, , ve arasında bölünecek gibi görünüyor. Liseli olmayan bu durumu lehine çevirmeyi planlıyor. Gözler bir taraftan da Başkan 'de... Cengiz'in de adaylık çalışması yaptığı bilinirken , ve gibi önemli isimlerle görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.

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