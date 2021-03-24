Porto, başarılı futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray dahil birçok kulüple anılıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Porto, çeyrek finale kalırken Otavio 7 maçta 1 gol kaydetti.
Otavio imzayı attı
Son dakika spor haberi... Fatih Terim'in sözleşmesinin sonuna gelmesi nedeniyle takibe aldığı Otavio'ya elden kaçtı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:45 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50