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Otavio imzayı attı

Son dakika spor haberi... 'in sözleşmesinin sonuna gelmesi nedeniyle takibe aldığı Otavio'ya elden kaçtı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:45 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Otavio imzayı attı

, başarılı futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun adı dahil birçok kulüple anılıyordu. 'nde 'u eleyen Porto, çeyrek finale kalırken Otavio 7 maçta 1 gol kaydetti.

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