Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Son 2 lig karşılaşmasında 4-4-2 formasyonuyla sahaya çıkan Galatasaray'ın kadrosu değişiyor. 4-4-2 dizilimiyle deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 ile geçen Cimbom, evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilmekten kurtulamadı.
Bu dizilimle takımın gösterdiği performanstan memnun kalmayan teknik heyet, milli takım arasından sonra oynayacakları Atakaş Hatayspor maçında tekrar tek forvete dönecek.
Teknik kadro, savunmada cezalı oyuncu sayısının fazla olması sebebiyle orta sahayı kalabalık tutmayı planlıyor.