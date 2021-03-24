Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Son dakika spor haberi: 'den büyük revizyon! ve ...

Son dakika spor haberi... Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yara alan 'da teknik direktör , son 2 mücadelede 4-4-2 dizilişiyle sahada yer almıştı. Gerek cezalı isimler gerekse bireysel performanslar sonrası Terim, kadroda revizyona hazırlanıyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:47 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Son 2 lig karşılaşmasında 4-4-2 formasyonuyla sahaya çıkan 'ın kadrosu değişiyor. 4-4-2 dizilimiyle deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 ile geçen Cimbom, evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilmekten kurtulamadı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Bu dizilimle takımın gösterdiği performanstan memnun kalmayan teknik heyet, milli takım arasından sonra oynayacakları Atakaş Hatayspor maçında tekrar tek forvete dönecek.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Teknik kadro, savunmada cezalı oyuncu sayısının fazla olması sebebiyle orta sahayı kalabalık tutmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

MOSTAFA MOHAMED'İN HIZI KESİLDİ
Tek forvetli sistemde ileri uçta Radamel 'nun oynaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Mostafa ve arasında tercih yapmak zorunda olan teknik heyet, Mısırlı futbolcunun son iki maçta performansı düşük kalması nedeniyle Kolombiyalı golcüyü bir adım önde görüyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Maçın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olacak. Ayrıca sakatlığını atlattıktan sonra sürekli olarak yedek soyunan Sofiane Feghouli de ilk 11'e monte edilecek.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Onyekuru ve Feghouli, sarı-kırmızılı takımda kanatları hareketlendirecek.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

SAVUNMA RYAN DONK'A EMANET
Orta sahanın en gerisinde ise Rizespor maçında cezalı olması nedeniyle oynamayan Taylan forma giyecek. Taylan'ın önünde Etebo ve Fernandes ikilisi görev yapacak.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Sarı-kırmızılı takımda en büyük değişiklik ise defans hattında olacak. Sarı kart cezaları bulunan Marcao ve Luyindama'nın yerine Donk ile Ozornwafor forma giyecek.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük revizyon! Mohamed ve Falcao...

Geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören DeAndre Yedlin'in yerine ise Linnes ilk 11'e monte edilecek.

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