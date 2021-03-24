Kamera görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Cezayirli şüpheli Heccene A. ile birlikte futbolcunun çantası da bulundu. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çantayı çalan hırsız yakalandı
Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in geçtiğimiz hafta AVM'de çantası çalınırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonuç verdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:01 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50