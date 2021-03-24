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Çantayı çalan hırsız yakalandı

'ın yıldızı 'in geçtiğimiz hafta AVM'de çantası çalınırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonuç verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:01 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Çantayı çalan hırsız yakalandı

Kamera görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, 'te yakalanarak gözaltına alındı. Cezayirli şüpheli . ile birlikte futbolcunun çantası da bulundu. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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