Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Sahada aciz bir hakem vardı, gösterilemeyen sarı kartlar, rakibine dokunmadığı halde gösterilen sarı kartlar. Maçın berabere bitmesine yönelik icat edilen uyduruk fauller de caba! Beşiktaş 'ın maçı kazanması en çok Halil Umut Meler 'i ve puan cetveline ayar çekenleri mutsuz ederdi emin olun.

Çünkü bu ülkede futbolun karanlık bir yüzü var, paradan başka hiçbir şeyin konuşulmadığı ve adaletin değer bulmadığı karanlık bir yüz.

O sistemin önümüzdeki haftalarda daha etkili biçimde harekete geçeceğine yüzde yüz eminim! Yüzleşmek isteyenler varsa da beklerim.

Not: Bizler kimin şampiyon olması "gerektiğiyle" ilgilenmiyoruz, o şampiyonluğu kimin hak ederek kazanmasıyla ilgileniyoruz.



