Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan 'e flaş eleştiri! " kazanınca hakemler..."

'in 31. haftası geride kaldı. derbisinin berabere bittiği haftada 'a yenilerek büyük bir avantaj kaybetti. Fotomaç Gazetesi yazarı , bu iki maçı değerlendirirken ve ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte Yalçın'ın o yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 09:20
Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

karşısındaki 'nin bir yanı ucuz kurtuldu bir yanı galibiyeti kaçırdı.
Ama son çeyreğe kadar futbol takımı gibi duran, orta alanda top yapan ve mücadele eden Beşiktaş'tı.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Kaçırılan 5 net pozisyon var. Gecenin adamının kaleci Altay olması her şeyi gösteriyor zaten.
hafta içindeki kupa maçında uzatmaları oynayan takımının son çeyrekteki çöküşünü seyretti, oyuncu hamlelerinde uykuya daldı ve beraberliğe davetiye bastırdı.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

yenilgiden kurtulmanın manevrasını oyuncu değişiklikleriyle yaptı ve da ağzıyla kuş tuttu.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

son dakikalarda maçı da kazanabilirdi ama maçın bütününde o kazanma ruhu Fenerbahçeli futbolcularda mevcut değildi. Ve galibiyet hakları da değildi.


Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

'de 15 dakikalık oyuna bakıp gelecek adına umutlanmak mümkün olabilir.
Ama 75 dakikalık gerçeklere bakınca "çaresiz Fenerbahçe" posteri de duvarlarda asılı duruyor.
Neredeyse ligin sonuna geliyoruz hala "takım düzelir mi?" diye şüpheli bir duruş var.
Arkası yarın oyunu gibi.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Oysa 'tan 8 kayıp puan geride durmanın 'yi maçın ilk dakikasından sonuna kadar motive etmesi gerekirdi.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

37 yaşındaki , Gustavo'yu cebinden çıkardı.
çok çabuk cambaz olmuş ama ipi çürük!

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Fenerbahçeli futbolcularda her pozisyonda hakeme el kaldırmak da sistemin bir parçası olsa gerek. Bu da oyundan niye koptuklarının göstergesi.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Ama sonuç olarak; "son dakikada galibiyeti kaçırdık" masalı bütün gerçeklerden daha etkili.
Düşünüyorum da 'tan koparılan beraberlik bile 'de "mutlu aile tablosu" yaratırken, kurtulan belki de 'tur!


Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Sahada aciz bir hakem vardı, gösterilemeyen sarı kartlar, rakibine dokunmadığı halde gösterilen sarı kartlar.
Maçın berabere bitmesine yönelik icat edilen uyduruk fauller de caba!
'ın maçı kazanması en çok 'i ve puan cetveline ayar çekenleri mutsuz ederdi emin olun.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Çünkü bu ülkede futbolun karanlık bir yüzü var, paradan başka hiçbir şeyin konuşulmadığı ve adaletin değer bulmadığı karanlık bir yüz.
O sistemin önümüzdeki haftalarda daha etkili biçimde harekete geçeceğine yüzde yüz eminim! Yüzleşmek isteyenler varsa da beklerim.
Not: Bizler kimin şampiyon olması "gerektiğiyle" ilgilenmiyoruz, o şampiyonluğu kimin hak ederek kazanmasıyla ilgileniyoruz.


Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Bu dereden çok sular akar, kimileri mahzun bakar kimileri camı çerçeveyi indirir gibi.
Ligin en az gol yiyen takımına İstanbul'da 4 gol atmak her şekilde alkışlanmayı gerektirir.
Bu alkışlar bizden Rizespor'a.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Ama 'in bir gün olsun rakibini alkışladığını görmedim.
Her yenilgiden sonra yanlışları başından savan cümleler ve ucu hakeme dokunan göndermeler.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

kazandıkça hakemler hep iyidir kaybedince suçlular sıraya dizilir.
4-3 galip durumda olacak da hakem maçı 13 dakika uzatmaya götürecek ha!
Oy anam oy!

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Yıllardır aynı sahneleri ve tavırları izliyoruz. Oysa bu kadar gergin olmanın anlamı yok.
Daha çok maç var ve futbolda kazanmak kadar kaybetmek de var.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Bir teknik adam gerçek bir futbol takımına sahipse, rakibi silip süpürecek kadar yürekli mücadele edecek ya da kaybettiklerini kazanarak telafi edecek.

Son dakika spor haberleri | Usta yazardan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Galatasaray kazanınca hakemler..."

Not: Futbol kaybederken de güzeldir ve haksız kazanmaya bin basar..

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