"SÖZLEŞMEM UZATILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Hajduk ile profesyonel sözleşme imzalayan Biuk ise, "Sözleşmenin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Kendimi kanıtlamak için bir sebep olacak. Mutluyum çünkü kulüp bana güvendiğini gösterdi. Ben de elimden geleni yapacağım. Bugüne kadar bu yolculukta bana yardımcı olan teknik direktörlerime ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
NK Hajduk Split U19'un da takım kaptanlığını yapan Stipe Biuk'un sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
STIPE BIUK KİMDİR?
26 Aralık 2002 Hırvatistan Split doğumlu olan Stipe Biuk, futbola NK Solin altyapı takımında başladı. 2011 yılında ise Hırvatistan'ın önemli takımlarından Hajduk'un altyapısına transfer oldu ve sırasıyla U17 ve 19 takımlarının formasını giydi.