Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Transferde dev kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

Son dakika spor haberleri: Transferde dev kapışma! ve o ismin peşinde

Son dakika transfer haberleri... 'in iki dev ekibi ve , transferde karşı karşıye geldi. İki takımın, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hırvat sağ kanat oyuncusuyla ilgilendiği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:12 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:14
Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

'de zirve mücadelesi veren ve , gelecek sezon için transfer yarışına girdi.

Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

'in iki dev ekibi, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hırvat sağ kanat için karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

Ajansspor'un haberine göre bu ismin, Hırvat ekibi HNK Hajduk Split'in U19 takımında forma giyen Stipe Biuk olduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajerler tarafından ve 'a önerildiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

TRABZONSPOR TAKİPTE
Bordo-mavili takımın scout ekibinin de genç oyuncunun birkaç maçını izlediği ve sezon sonuna kadar ise takip edeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

"AKADEMİMİZİN EN İYİ OYUNCUSU"
Öte yandan kulübün Sportif Direktörü Mindaugas Nikolicius, oyuncu hakkında "Akdemimizin en yetenekli oyuncularından biriyle uzun vadeli bir sözleşme imzaladığımız için son derece mutluyuz. Şu an bulunduğu pozisyon itibarıyla akademimimizin en iyi oyuncusu" dedi.

Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

"SÖZLEŞMEM UZATILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Hajduk ile profesyonel sözleşme imzalayan Biuk ise, "Sözleşmenin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Kendimi kanıtlamak için bir sebep olacak. Mutluyum çünkü kulüp bana güvendiğini gösterdi. Ben de elimden geleni yapacağım. Bugüne kadar bu yolculukta bana yardımcı olan teknik direktörlerime ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

NK Hajduk Split U19'un da takım kaptanlığını yapan Stipe Biuk'un sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

STIPE BIUK KİMDİR?
26 Aralık 2002 doğumlu olan Stipe Biuk, futbola NK Solin altyapı takımında başladı. 2011 yılında ise Hırvatistan'ın önemli takımlarından Hajduk'un altyapısına transfer oldu ve sırasıyla U17 ve 19 takımlarının formasını giydi.

Son dakika spor haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray ve Trabzonspor o ismin peşinde

Şu anda NK Hajduk Split U19'da oynamaya devam eden sağ kanat oyuncusu, bu sezon 1 maçta forma giydi ve 13 dakika sahada kaldı.

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