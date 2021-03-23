Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Operasyon başladı! Galatasaray'dan çifte transfer

Son dakika spor haberleri: Operasyon başladı! 'dan çifte transfer

Şampiyonluk iddiasını sürdüren bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan , 2 transferi bitirmek için harekete geçti. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 11:44 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 12:47
Son dakika spor haberleri: Operasyon başladı! Galatasaray'dan çifte transfer

Son 4 maçta kalesinde 8 gol gören 'da savunma S.O.S verirken sarı-kırmızılılar şimdiden takviye arayışlarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberleri: Operasyon başladı! Galatasaray'dan çifte transfer

Stoper mevkisinde rotasyonu güçlendirmek isteyen , hedefteki isimler için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Operasyon başladı! Galatasaray'dan çifte transfer

2 ADAY BELİRLENDİ!
'ın bu bölgeye iki stoper birden transfer etmek istediği ve iki güçlü adayı da belirlediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Operasyon başladı! Galatasaray'dan çifte transfer

FERRO VE ABRAM LİSTEDE!
Yeni Asır'ın haberine göre, Valencia'da kiralık olarak oynayan Benfica'nın 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ferro ile ilgilenen , Velez Sarsfield ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek 25 yaşındaki Perulu Luis Abram'ı da listeye aldı.

Son dakika spor haberleri: Operasyon başladı! Galatasaray'dan çifte transfer

Cimbom'un devre arasında da ilgilendiği Abram'a çok yakın olduğu, sezon bitmeden iki futbolcuyla da anlaşma sağlanacağı öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Operasyon başladı! Galatasaray'dan çifte transfer

PERU İLE 24 KEZ
Luis Abram, Peru Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve burada 1 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde 190 mücadelede toplam 8 gol atarken 5 kez de kırmızı kart gördü.

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