Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

Son dakika spor haberleri: 'da ve sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

'in 32. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'da savunmada yaşanan eksiklikler gençlerin önünü açtı. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'den kritik mücadele öncesi ve sürprizi geldi. İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 10:56
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

'ın defans bölgesinde cezalı oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Çaykur Rizespor maçında Christian Luyindama ve Marcao sarı kart, DeAndre Yedlin ise gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

Bu isimler Hatay deplasmanında yer alamayacaklar. Yedlin'in yerine Linnes'in oynaması beklenirken stoper konusu herkesi düşündürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

Stoper bölgesinde alternatifi kalmayan teknik heyetin elinde Donk ve Ozornwafor ikilisi bulunuyor. Ancak Ozornwafor'un bu sezon 8 dakika oynaması güvensizlik yaratıyor. Bu nedenle Donk'un yanında Taylan ya da Etebo'ya şans verilme ihtimali var. Tabii çok daha sürpriz bir isim de çıkabileceği de konuşuluyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

AMAN DİKKAT
Defansın tek garanti ismi olan Donk, Surinam Milli Takımı'na davet aldı. İlk kez milli olacak başarılı oyuncunun sakatlanmasından korkan teknik heyet uyarılarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

İKİ GENÇ KADROYA ALINACAK
Hatay maçı öncesi Donk'un yanına partner arayan , kulübedeki stoperi de altyapıdan alacak. ya da A Takım kadrosuna alınacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

METEHAN BALTACI KİMDİR?
altyapısından yetişen , geçen sene profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç savunma oyuncusu, bu sezon U19 Ligi'nde 2 karşılaşmada görev aldı. 18 yaşındaki futbolcunun kontratı 2022 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

ATA ÖZTÜRK KİMDİR?
18 yaşındaki , 2018 yılında Kasımpaşa altyapısından 'a geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

MİNİ YORUM - SAVAŞ ÇORLU
Fotomaç Gazetesi muhabiri Savaş Çorlu: ve 'nın savunmadaki eksikler nedeniyle kadroya alınacağını ancak karşısında süre bulma imkanlarının olmadığını düşünüyorum. Aaron Boupendza gibi etkili bir hücum oyuncusunun karşısında teknik direktör , Ryan Donk ve Ozornwafor ikilisine görev verecek. Taylan Antalyalı'nın stoper oynayacağı iddiaları ortaya atıldı ancak böyle bir olayın yaşanması söz konusu değil.

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