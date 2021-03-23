Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ata Öztürk ve Metehan Baltacı sürprizi! İşte Terim'in yeni prensleri ve bilinmeyenleri

Stoper bölgesinde alternatifi kalmayan teknik heyetin elinde Donk ve Ozornwafor ikilisi bulunuyor. Ancak Ozornwafor'un bu sezon 8 dakika oynaması güvensizlik yaratıyor. Bu nedenle Donk'un yanında Taylan ya da Etebo'ya şans verilme ihtimali var. Tabii çok daha sürpriz bir isim de çıkabileceği de konuşuluyor...