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Son dakika spor haberleri: 'da 4 sağ bek bir Mariano etmedi!

'da savunmanın sağında görev yapan , , ve 'in performanslarının toplamı bir Mariano etmedi! Sarı-kırmızılılar, ofansif gücü ile fark yaratan sağ beki mumla arıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 08:58
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 4 sağ bek bir Mariano etmedi!

'da Mariano'nun ayrılığının ardından sağ bekte bir türlü istenilen istikrar yakalanamadı. Sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazanan Mariano, 105 maça çıktığı Galatasaray kariyerini 2 gol-16 asistle tamamlayıp, sözleşmesi bitince ülkesine dönmüştü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 4 sağ bek bir Mariano etmedi!

Ancak 34 yaşındaki sağ bekin boşluğu dolmadı. Bu sezon ligde 30 maça çıkan 'da savunmanın sağında sırasıyla Omar (9), (14), (2) ve (5) görev yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 4 sağ bek bir Mariano etmedi!

30 MAÇIN BİLANÇOSU 1 GOL, 1 ASİST
Bu isimlerden Omar ve 'den skor katkısı gelmezken, 1 asiste, de 1 gole imzasını koydu. Ancak Linnes savunmada yaptığı hatalarla Sivas beraberliğine, Yedlin de gördüğü kırmızı kartla Rize yenilgisine sebep oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 4 sağ bek bir Mariano etmedi!

Sağ bekte oynayan 4 oyuncudan ligde sadece 1 gol ve 1 asist katkısı alan 'da Mariano geçen sezon tek başına 28 maçta 5 gol pası vermişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 4 sağ bek bir Mariano etmedi!

Mariano'nun yokluğu stoperler Luyindama- Marcao ikilisini de son derece olumsuz etkiledi. sağ bek, yüksek top tekniği ile oyun kuran isim oluyor ve yanındaki savunmacıları rahatlatıyordu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 4 sağ bek bir Mariano etmedi!

Mariano, formasıyla 105 maçta 2 gol kaydedip, 16 da asist yaparak skora 18 kez katkı vermişti. Bu gollerin birini Başakşehir'e, diğerini ise G.Birliği'ne atmıştı.

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