Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 4 sağ bek bir Mariano etmedi!

Ancak 34 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin boşluğu dolmadı. Bu sezon ligde 30 maça çıkan Galatasaray 'da savunmanın sağında sırasıyla Omar (9), Linnes (14), Şener (2) ve Yedlin (5) görev yaptı.

30 MAÇIN BİLANÇOSU 1 GOL, 1 ASİST

Bu isimlerden Omar ve Şener'den skor katkısı gelmezken, Linnes 1 asiste, Yedlin de 1 gole imzasını koydu. Ancak Linnes savunmada yaptığı hatalarla Sivas beraberliğine, Yedlin de gördüğü kırmızı kartla Rize yenilgisine sebep oldu.



