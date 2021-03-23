Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Son dakika spor haberleri: transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan için yeni bir girişim yapmayacak. Uruguaylı sol bekin sık sakatlanması ve 'in yüksek bonservis beklentisi sarı-kırmızılı takıma geri adım attırdı. Sol bek takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların sezonun bitmesiyle kontratı bitecek olan yıldız futbolcuyla ön sözleşme imzalandığı kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 16:18
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Kadro mühendisliği çalışmalarına erken başlayan yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Takımdaki mevcut oyuncuların son durumlarıyla ilgili kararlar almaya başlayan sarı-kırmızılılar, buna göre aksiyon planını hazırladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Başarılı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen Aslan, Luyindama, Marcao ve Arda Turan ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Veda edilecek isimleri de belirleyen sarı-kırmızılılarda, yol ayrımına geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

'den kiralanan ve sezonun bitmesiyle birlikte sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı sol bek için yeni bir hamle yapılmayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Saracchi yerine gelecek olan isim için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Cimbom, Premier Lig'in flaş ekibi Leeds United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI!
Football Insider internet sitesinde yer alan habere göre , Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Alioski bir süredir Leeds United ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyordu ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Leeds United'a yakın bir kaynağın Football Insider'a yaptığı açıklamaya göre Alioski tercihini 'dan yana kullandı ve yaz aylarında sarı-kırmızılılara katılacağını doğruladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Makedon futbolcu, Leeds United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak 'a transfer olacak. Bu sezon Premier Lig'de 27, EFL'de 1 ve FA Cup'ta 1 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 3 gol kaydetti.

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