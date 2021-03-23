Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferi bitirdi! Ön sözleşme imzalandı

Cimbom, Premier Lig'in flaş ekibi Leeds United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI!

Football Insider internet sitesinde yer alan habere göre Galatasaray, Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı.