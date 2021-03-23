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Şampiyonluk için sahada

Voleybol Takımı, finalinin rövanşında bugün 'nın ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Şampiyonluk için sahada
Voleybol Takımı, finalinin rövanşında bugün 'nın ekibiyle karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor 2 ile 'den naklen yayınlanacak.

İtalya'da oynanan finalin ilk mücadelesini 3-0 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta'nın bugünkü karşılaşmada 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda şampiyon, müsabaka sonunda oynanacak altın setle belirlenecek. İtalya ekibine ise kupayı kazanması için iki set alması yeterli olacak.
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