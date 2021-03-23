Şampiyonluk için sahada

İtalya'da oynanan finalin ilk mücadelesini 3-0 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta'nın bugünkü karşılaşmada 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda şampiyon, müsabaka sonunda oynanacak altın setle belirlenecek. İtalya ekibine ise kupayı kazanması için iki set alması yeterli olacak.
İtalya'da oynanan finalin ilk mücadelesini 3-0 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta'nın bugünkü karşılaşmada 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda şampiyon, müsabaka sonunda oynanacak altın setle belirlenecek. İtalya ekibine ise kupayı kazanması için iki set alması yeterli olacak.