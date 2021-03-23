Haberler Galatasaray Al Ain’e mi gidiyor!

’e mi gidiyor!

Galatasaraylı futbolcu ’nun seyehati transfer iddialarını patlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:39 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Al Ain’e mi gidiyor!

Milli arada, 'den izin alarak tatil için 'ye giden 'nun, burada teknik direktör ile bir araya geldiğinin ortaya çıkması, transfer dedikodularını zıplattı. 'nin takımını çalıştıran Portekizli çalıştırıcının, Marcao'yu davet ettiği iddia edildi. Kadrosundaki 9 yabancı oyuncudan beşi Brezilyalı olan Al Ain'in, Marcao'yu almak için 'a teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER DURDU

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığı Marcao ile ücret konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Brezilyalı oyuncu, 1.5 milyon Euro önerirken Galatasaray'ın son olarak 1.1 milyon Euro teklif etmiş ve görüşmelere ara verilmişti.

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