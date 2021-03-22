Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

SOFIANE FEGHOULI



Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve sarı-kırmızılı kulüpten 3.2 milyon Euro garanti maaş alan Feghouli, takımın en çok kazanan 4 oyuncusundan biri durumunda. Galatasaray, Feghouli için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak ve Cezayirli futbolcunun maliyetinden kurtulmak için ayrılık sürecine kolaylık gösterecek.