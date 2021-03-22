Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda sezon sonunda 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor, 6 futbolcunun ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala ayrılık planlarını yapılıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda sezon sonunda 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor, 6 futbolcunun ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala ayrılık planlarını yapılıyor.
Bu sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda 12 oyuncu gidecek.
İŞTE AYRILACAK O İSİMLER:
MARCELO SARACCHI
Galatasaray'ın Leipzig'ten kiralanan Saracchi'nin satın alma opsiyonu bulunmuyor ve sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı futbolcunun yeniden kiralanması için bir aksiyon almayacak.
MARTIN LINNES
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli futbolcu ile kesin olarak yollar ayrılacak.
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Galatasaray'a geldiği günden bu yana hiç katkı yapmayan Şener Özbayraklı, Florya'daki bavulunu şimdiden toplayanlar arasında yer alıyor.
GEDSON FERNANDES
Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray'dan yarım sezon için 650 bin euro alan Gedson için son sözü sezon sonunda Fatih Terim söyleyecek.
ETEBO
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Etebo, şans bulduğu maçlarda da performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
ÖMER BAYRAM
Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan ve Fatih Terim tarafından kızağa çekilen Ömer Bayram da sezon sonunda sözleşme bitişiyle beraber Florya'ya veda edecek isimler arasında yer alıyor.
FATİH ÖZTÜRK
Galatasaray'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fatih Öztürk ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve kendisinden herhangi bir bonservis bedeli beklenmeyecek.
MARCAO
Galatasaray'ın en büyük satış opsiyonları arasında gösterilen Marcao için gelen tüm transfer teklifleri değerlendirilecek. Galatasaray, Marcao'dan 10 milyon euro bandında bir bonservis bedeli bekliyor.
LUYINDAMA
Galatasaray'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Luyindama için sarı-kırmızılı yönetim gelecek olan olası teklifleri değerlendirme kararı aldı. Luyindama ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri de askıya alındı.
RYAN BABEL
Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Ryan Babel, EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı ile boy gösterecek. Galatasaray Yönetimi, EURO 2020 sonrasında Babel'den bir bonservis getirisi bekliyor.
SOFIANE FEGHOULI
Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve sarı-kırmızılı kulüpten 3.2 milyon Euro garanti maaş alan Feghouli, takımın en çok kazanan 4 oyuncusundan biri durumunda. Galatasaray, Feghouli için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak ve Cezayirli futbolcunun maliyetinden kurtulmak için ayrılık sürecine kolaylık gösterecek.
RADAMEL FALCAO
Galatasaray'da 5 milyon Euro'ya yakın maaş alan Radamel Falcao için sezon sonunda tüm ayrılık opsiyonları kullanılacak. Galatasaray, hem Falcao'nun yıllık garanti maaşından kurtulmak hem de kulübe ufak da olsa bir miktar bonservis girdisi sağlamak istiyor.