Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

Son dakika transfer haberi: 'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen ancak son alınan mağlubiyetiyle morallerin bozulduğu 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda yaz transfer döneminde alınacak oyuncular belirlenmeye başlanırken, ayrılacak isimler de belli oldu. 'da adeta bir takım gönderilecek. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:43 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:47
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

'de şampiyonluğu hedefleyen 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda sezon sonunda 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor, 6 futbolcunun ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala ayrılık planlarını yapılıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

Bu sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda 12 oyuncu gidecek.

İŞTE AYRILACAK O İSİMLER:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

MARCELO SARACCHI

'ın Leipzig'ten kiralanan Saracchi'nin satın alma opsiyonu bulunmuyor ve sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı futbolcunun yeniden kiralanması için bir aksiyon almayacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

MARTIN LINNES

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli futbolcu ile kesin olarak yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

ŞENER ÖZBAYRAKLI

'a geldiği günden bu yana hiç katkı yapmayan Şener Özbayraklı, Florya'daki bavulunu şimdiden toplayanlar arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

GEDSON FERNANDES

'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray'dan yarım sezon için 650 bin euro alan Gedson için son sözü sezon sonunda Fatih Terim söyleyecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

ETEBO

'da beklentileri karşılayamayan Etebo, şans bulduğu maçlarda da performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

ÖMER BAYRAM

'da bu sezon forma şansı bulamayan ve Fatih Terim tarafından kızağa çekilen Ömer Bayram da sezon sonunda sözleşme bitişiyle beraber Florya'ya veda edecek isimler arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

FATİH ÖZTÜRK

'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fatih Öztürk ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve kendisinden herhangi bir bonservis bedeli beklenmeyecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

MARCAO

'ın en büyük satış opsiyonları arasında gösterilen Marcao için gelen tüm transfer teklifleri değerlendirilecek. Galatasaray, Marcao'dan 10 milyon euro bandında bir bonservis bedeli bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

LUYINDAMA

'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Luyindama için sarı-kırmızılı yönetim gelecek olan olası teklifleri değerlendirme kararı aldı. Luyindama ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri de askıya alındı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

RYAN BABEL

'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Ryan Babel, EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı ile boy gösterecek. Galatasaray Yönetimi, EURO 2020 sonrasında Babel'den bir bonservis getirisi bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

SOFIANE FEGHOULI

ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve sarı-kırmızılı kulüpten 3.2 milyon Euro garanti maaş alan Feghouli, takımın en çok kazanan 4 oyuncusundan biri durumunda. Galatasaray, Feghouli için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak ve Cezayirli futbolcunun maliyetinden kurtulmak için ayrılık sürecine kolaylık gösterecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! 12 ayrılık...

RADAMEL FALCAO

'da 5 milyon Euro'ya yakın maaş alan Radamel Falcao için sezon sonunda tüm ayrılık opsiyonları kullanılacak. Galatasaray, hem Falcao'nun yıllık garanti maaşından kurtulmak hem de kulübe ufak da olsa bir miktar bonservis girdisi sağlamak istiyor.

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