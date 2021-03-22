Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesinde şoke eden madde! Meğer Gedson Fernandes...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gerektiğinde yıldız isimleri dahi yedek bırakmaktan çekinmezken Gedson Fernandes kafaları karıştırdı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gerektiğinde yıldız isimleri dahi yedek bırakmaktan çekinmezken Gedson Fernandes kafaları karıştırdı.
Benfica'dan kiralanan Portekizli futbolcu, etkisiz futboluyla eleştirilerin odağında yer alırken oynadığı 7 maça da ilk 11'de çıkması dedikoduları da beraberinde getirdi.
SÖZLEŞMESİNDE OYNAMA GARANTİSİ Mİ VAR?
Bu iddianın sahiplerine göre; Gedson'un sözleşmesinde, "Sakatlığı olmadığı maçlarda 11'de başlar. 11'de başlamadığı maçta Galatasaray, Benfica'ya tazminat öder" maddesi bulunuyor. 'Oynatma garantisi' verildiği iddia edilen Gedson konusunda gözler Fatih Terim ve yönetime çevrildi.