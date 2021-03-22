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Son dakika haberleri: Sözleşmesinde şoke eden madde! Meğer ...

'in sürekli 'i ilk 11'de oynatması iddiaları beraberinde getirdi. Terim'in birçok yıldızı kulübeye çektiği dönemde futboluyla eleştirilen Gedson'un sürekli sahada olmasının asıl nedeninin sözleşmesinde yer alan madde olduğu öne sürüldü. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 23:52 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesinde şoke eden madde! Meğer Gedson Fernandes...

'da teknik direktör Fatih Terim, gerektiğinde yıldız isimleri dahi yedek bırakmaktan çekinmezken kafaları karıştırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesinde şoke eden madde! Meğer Gedson Fernandes...

Benfica'dan kiralanan Portekizli futbolcu, etkisiz futboluyla eleştirilerin odağında yer alırken oynadığı 7 maça da ilk 11'de çıkması dedikoduları da beraberinde getirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesinde şoke eden madde! Meğer Gedson Fernandes...

SÖZLEŞMESİNDE OYNAMA GARANTİSİ Mİ VAR?
Bu iddianın sahiplerine göre; Gedson'un sözleşmesinde, "Sakatlığı olmadığı maçlarda 11'de başlar. 11'de başlamadığı maçta , Benfica'ya tazminat öder" maddesi bulunuyor. 'Oynatma garantisi' verildiği iddia edilen Gedson konusunda gözler ve yönetime çevrildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesinde şoke eden madde! Meğer Gedson Fernandes...

7 MAÇTA NE YAPTI?
Gedson 7 maçta 551 dakika sahada kaldı. Gol ve asist katkısı yapamadı. 233 pas yaptı, hiç kilit pas atamadı. 12 uzun topundan sadece 3'ü yerini buldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesinde şoke eden madde! Meğer Gedson Fernandes...

Sadece 3 orta attı. 3'ü de boşa gitti. 6 şutta 2 isabet sağladı. 4'ü engellendi. 18 topu kötü kontrol etti. 6 topu kaptırdı. 2 hava topu aldı. 7 hava topu mücadelesini kaybetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesinde şoke eden madde! Meğer Gedson Fernandes...

AYARI BOZUK REGISTA
Terim sezon başında 'regista' istediğini kameralar önünde birkaç kez ifade etmişti. Peki regista ne yapar? Defansa gelir top çıkarır. Oyunu açar, geriden oyunu kurar, öne çıkar, skora katkı yapar, teknik direktörün sahadaki eli, ayağı, beyni olur. Devre arasında da Gedson geldiğinde herkes umutlanmıştı. Ama geride kalan maçlarda Portekizli skora katkı yapamadığı gibi regista'dan beklenilen özelliklerin hiçbirini sergileyemedi. Mourinho'dan sonra Terim'i de hayal kırıklığına uğrattı. Mini yorum Serkan Bayar

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