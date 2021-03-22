Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesinde şoke eden madde! Meğer Gedson Fernandes...

7 MAÇTA NE YAPTI? Gedson 7 maçta 551 dakika sahada kaldı. Gol ve asist katkısı yapamadı. 233 pas yaptı, hiç kilit pas atamadı. 12 uzun topundan sadece 3'ü yerini buldu.

Sadece 3 orta attı. 3'ü de boşa gitti. 6 şutta 2 isabet sağladı. 4'ü engellendi. 18 topu kötü kontrol etti. 6 topu kaptırdı. 2 hava topu aldı. 7 hava topu mücadelesini kaybetti.

AYARI BOZUK REGISTA

Terim sezon başında 'regista' istediğini kameralar önünde birkaç kez ifade etmişti. Peki regista ne yapar? Defansa gelir top çıkarır. Oyunu açar, geriden oyunu kurar, öne çıkar, skora katkı yapar, teknik direktörün sahadaki eli, ayağı, beyni olur. Devre arasında da Gedson geldiğinde herkes umutlanmıştı. Ama geride kalan maçlarda Portekizli skora katkı yapamadığı gibi regista'dan beklenilen özelliklerin hiçbirini sergileyemedi. Mourinho'dan sonra Terim'i de hayal kırıklığına uğrattı. Mini yorum Serkan Bayar