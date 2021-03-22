Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde

Son dakika spor haberleri: 'da kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde

maçı sonrası “Elbette yarışı bırakacak değiliz” diyen 'ın hocası, takım içi birlikteliği yeniden tesis edecek 5 maddelik acil önlem paketi hazırladı. Oyuncularına şampiyonluk için 10’da 10 yapmak zorunda olduklarını anlattı. İşte Terim'in uygulamaya aldığı değişiklikler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 23:36 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde
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Son 4 maçta 8 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında geride kalan 'da teknik direktör ipleri eline aldı. yenilgisi sonrasında, "Birçok kredimizi ve avantajımızı kaçırdık. Her maçı kazanmak, hiç puan kaybetmemek zorundayız" itirafında bulunurken "Elbette yarışı bırakacak değiliz" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde

Son düdük çalınana kadar pes etmeyen ve iddialı yapısıyla bilinen Terim, yeni bir seri başlatmak için çalışmalara başladı. Takımına güvenen ve artık puan kaybı istemeyen deneyimli teknik adam, şampiyonluk için 10'da 10 yapmak zorunda olduklarını anlatırken 5 maddelik acil önlem paketi hazırladı ve oyuncularından bunlara uyulmasını istedi. İşte Terim'in uygulamaya aldığı değişiklikler:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde

1- TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DURDURULACAK

Gelecek sezon sözleşmeleri sona erecek olan ile 'nun yanı sıra bu sezon sözleşmeleri bitecek olan oyuncularla yapılan görüşmelere bu sıkıntılı dönemde ara verilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde

2- KAMPA GİRİLMEYE BAŞLANACAK

Galatasaraylı oyuncular pek çok maçtan bir gece önce 'da kampa girmiyor. Maç günü kendi araçlarıyla stada geliyor. Aynı şekilde evlerine dönüyordu. Eski sisteme dönülecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde

3- FLORYA'DA ZAMAN GEÇİRİLECEK

Özellikle pandemi nedeniyle 'da geçirilen zaman azaltılmıştı. Ancak Terim sadece idmana gelip, sonra eve dönülen sistemi kaldırıyor. Florya'da daha çok vakit geçirilmesini istedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde

4- HERKES EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPACAK

Çalışmalar idmanla sınırlı kalmayacak. Oyuncular için özel programlar hazırlanacak ve top kontrol edemeyen defans oyuncuları başta herkes eksik tarafını geliştirmek için evde dahi çalışacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde

5- ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILACAK

Terim'in isteğiyle oyuncuların ödemeleri söz verilen günde yapılıyordu. Bunun için yönetim özel çaba harcıyordu. Bazen sarkmalar yaşanıyordu. Bu tarih değişikliklerinin önüne geçilecek.

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