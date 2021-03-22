Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! İşte uygulanacak 5 madde

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Son 4 maçta 8 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ipleri eline aldı. Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında, "Birçok kredimizi ve avantajımızı kaçırdık. Her maçı kazanmak, hiç puan kaybetmemek zorundayız" itirafında bulunurken "Elbette yarışı bırakacak değiliz" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

Son düdük çalınana kadar pes etmeyen ve iddialı yapısıyla bilinen Terim, yeni bir seri başlatmak için çalışmalara başladı. Takımına güvenen ve artık puan kaybı istemeyen deneyimli teknik adam, şampiyonluk için 10'da 10 yapmak zorunda olduklarını anlatırken 5 maddelik acil önlem paketi hazırladı ve oyuncularından bunlara uyulmasını istedi. İşte Terim'in uygulamaya aldığı değişiklikler: