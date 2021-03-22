Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

Son dakika spor haberleri: 'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

'nin kiralık sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinin ardından yolları ayıracak olan , sol bek mevkisi için çalışmalarına hız verdi. Aradığı ismi 'de bulan , yıldız sol beke teklifini yaptı. Transferi bedava bitirecek olan sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuya şu anki kulübünde kazandığından daha yüksek bir ücret önerdi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:34 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:24
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan , bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alırken transfer hedefleri için de girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen , Luyindama ve Marcao ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

SARACCHI'YE VEDA EDİLECEK!
'daki kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Uruguaylı sol bek 'yle yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

Saracchi yerine gelecek isim için bir süredir operasyonu sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi 'de buldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

VAN AANHOLT HAMLESİ!
, Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı sol Patrick van Aanholt için devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ!
İngiliz Daily Mail'in haberine göre , Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı sol beke 3 yıllık sözleşme önerdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından ile yollarını ayırmayı düşünen 'ın, 30 yaşındaki oyuncuya şu anda Palace'da kazandığından daha yüksek bir ücret önerdiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

2017'den bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncuya, takımının da sözleşme uzatma teklifi yaptığı ancak henüz yanıt alamadığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bedava sol bek! İşte önerilen sözleşme

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?
Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA