Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Terim maç sonu açıklamasında oyunculara sitemini dile getirirken, "Tabii şimdi klasik, bu maçtan sonra çok maç var... Tabii var ama büyük bir avantajı kaçırıyorsun. Her maçı kazanmak gibi hiçbir maçı kaybetmemek gibi büyük sularda gezmek zorunda kalabiliriz. Elbette bırakacak değiliz."