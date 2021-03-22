Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Son dakika spor haberi: yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Son dakika spor haberi... 'in 31. haftasında 'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan 'da Terim özellikle savunmada yapılan hatalar sonrası harekete geçti. Sezon sonunda 'nın gönderilmesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı transfer edilmesini istediği ismi de yönetime iletti. İşte detaylar... (Gs haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 19:40
Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

'in 31. haftasında sahasında karşısında aldığı 4-3'lük mağlubiyetle morallerin hayli bozuk olduğu 'da teknik direktör karşılaşma sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Terim maç sonu açıklamasında oyunculara sitemini dile getirirken, "Tabii şimdi klasik, bu maçtan sonra çok maç var... Tabii var ama büyük bir avantajı kaçırıyorsun. Her maçı kazanmak gibi hiçbir maçı kaybetmemek gibi büyük sularda gezmek zorunda kalabiliriz. Elbette bırakacak değiliz."

Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

"Rakiplerimizin karşılaşacağı haftada kazanmak ve vereceği efekt çok başkaydı. Ama olmadı. Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını da yüzlerine söylerim ama bugünü onlara yakıştıramadım" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Özellikle savunma mevkinde yaşanan kritik hatalar tecrübeli çalıştırıcının canını sıkarken, özellikle ile ilgili flaş bir karar alınması da gündemde...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Terim'in kurmaylarını 'nın satılması yönünde talimat verdiği öğrenilirken, savunma mevki için çalışmalara da başlandı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

İŞTE LİSTENİN BAŞINDAKİ İSİM!
Yeni sezon için kolları şimdiden sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, 'nın yerine ilk aday olarak Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın alınmasını talep etti. İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Kaan için hem kiralama hem de satın alma formülleri hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Öte yandan sol bek mevki için de yeni isim arayışına giren sarı-kırmızılı yönetim Saracchi için ısrarcı olmama kararı alırken, Uruguaylının sık sık sakatlanması, yönetimin alternatif isimlere yönelmesine neden olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi için kulübü Leipzig'e 2 milyon Euro önermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, teklifin kabul görmemesi durumunda masadan kalkacak.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

ALTERNATİF TSIMIKAS
Saracchi eğer Alman ekibine geri dönerse Cimbom, Liverpool'un 24 yaşındaki sol beki Konsantinos Tsimikas'a yönelecek.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Olimpiakos'tan 13 milyon Euro karşılığında İngiliz devine transfer olan Tsimikas, bu sezon yalnızca 6 resmi maçta süre alabildi.

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