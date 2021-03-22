Son dakika spor haberi: Fatih Terim yönetime taleplerini iletti! İşte Aslan'ın yeni savunma hattı

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-3'lük mağlubiyetle morallerin hayli bozuk olduğu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu.
Terim maç sonu açıklamasında oyunculara sitemini dile getirirken, "Tabii şimdi klasik, bu maçtan sonra çok maç var... Tabii var ama büyük bir avantajı kaçırıyorsun. Her maçı kazanmak gibi hiçbir maçı kaybetmemek gibi büyük sularda gezmek zorunda kalabiliriz. Elbette bırakacak değiliz."
"Rakiplerimizin karşılaşacağı haftada kazanmak ve vereceği efekt çok başkaydı. Ama olmadı. Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını da yüzlerine söylerim ama bugünü onlara yakıştıramadım" ifadelerini kullanmıştı.