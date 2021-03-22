Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı!

Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda hesapta olmayan kayıp yaşamıştı.
Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda hesapta olmayan kayıp yaşamıştı.
Maçtan sonra sahaya sürdüğü kadro ve saha içi dizilişi nedeniyle eleştirilere hedef olan teknik direktör Fatih Terim radikal karar aldı. Tecrübeli hoca, iki maçtır uyguladığı çift forvetli sistemde değişime gidiyor.
Falcao'nun formuna karşın, Mısırlı forvetin düşüşe geçmesi, Terim'in flaş karar almasına neden oldu.
Galatasaray'ın teknik patronu, Hatay deplasmanı ile beraber tek forvetli sisteme dönüp, ileri uçta Mostafa Mohamed'e planlıyor.
PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENİYOR
Mohamed'in Falcao ile oynadığı zaman psikolojik olarak etkilendiği ve gol bölgesinden uzaklaştığını tespit eden sarı-kırmızılı teknik kadro, Milliyet'in haberine göre bu nedenle tekrar eski düzene dönme kararı aldı. Takımın alışkanlıklarının da bunda etkili olduğu belirtildi.
Tek forvetli sisteme dönüşle beraber yine hızlı kenar oyuncuları tercih edilecek. Mostafa Mohamed iki maçtır sessiz kalırken, tekrar eski formasyona dönülmesiyle beraber çıkışa geçmesi hedefleniyor.