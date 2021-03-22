Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı!

Son dakika haberleri | 'den flaş kararı!

'in 31. haftasında sahasında 'a 4-3 mağlup olan , gözünü maçına çevirdi. Teknik direktör , zorlu deplasman öncesi ve ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:37
Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı!

'in 31. haftasının açılış maçında kendi sahasında 'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda hesapta olmayan kayıp yaşamıştı.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı!

Maçtan sonra sahaya sürdüğü kadro ve saha içi dizilişi nedeniyle eleştirilere hedef olan teknik direktör radikal karar aldı. Tecrübeli hoca, iki maçtır uyguladığı çift forvetli sistemde değişime gidiyor.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı!

'nun formuna karşın, Mısırlı forvetin düşüşe geçmesi, Terim'in flaş karar almasına neden oldu.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı!

'ın teknik patronu, deplasmanı ile beraber tek forvetli sisteme dönüp, ileri uçta 'e planlıyor.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı!

PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENİYOR

Mohamed'in ile oynadığı zaman psikolojik olarak etkilendiği ve gol bölgesinden uzaklaştığını tespit eden sarı-kırmızılı teknik kadro, 'in haberine göre bu nedenle tekrar eski düzene dönme kararı aldı. Takımın alışkanlıklarının da bunda etkili olduğu belirtildi.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı!

Tek forvetli sisteme dönüşle beraber yine oyuncuları tercih edilecek. iki maçtır sessiz kalırken, tekrar eski formasyona dönülmesiyle beraber çıkışa geçmesi hedefleniyor.

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