Haberler Galatasaray İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

İtalyan gazeteci açıkladı! 'da ve sözleşme kararı

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna dahil ettiği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci , konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Cimbom'un Arda için atağa kalktığını ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:30
İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

'da son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.

İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

Bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim'in mevcut duruma el koyduğu bilinirken, kalan son 10 maçta puan kaybı yaşamak istemediği ifade ediliyor.

İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

Sarı kırmızılı kulübün hocasının milli ara sonrasında hücum hattında değişikliğe gitmesi ve eski sistemine döneceği konuşuluyor.

İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

Bununla beraber Cimbom, bir yandan sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde bulunmak isterken, bir yandan da iç transfer için kolları sıvamış durumda.

İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

Sezon başında kadroya dahil edilen , uzun süre forma giyememesine karşın 'da başarılı bir performans sergilemişti.

İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

Fatih Terim'in kaptanlık pazubandını dahi emanet ettiği Arda ile ilgili sarı kırmızılı kulüpte önemli gelişmeler de yaşanıyor...

İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

YENİ KONTRAT GELİYOR
İtalyan gazeteci 'nın haberine göre , ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

Aktarılan bilgilere göre Cimbom, kaptanıyla 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istiyor.

İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

Bununla beraber sarı kırmızılı kulüp yönetiminin, ve menajeriyle konu ile ilgili resmi görüşmelere başladığı kaydedildi.

İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

, milli aranın ardından Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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