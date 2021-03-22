İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

Galatasaray'da son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray'da son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.
Bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim'in mevcut duruma el koyduğu bilinirken, kalan son 10 maçta puan kaybı yaşamak istemediği ifade ediliyor.
Sarı kırmızılı kulübün hocasının milli ara sonrasında hücum hattında değişikliğe gitmesi ve eski sistemine döneceği konuşuluyor.
Bununla beraber Cimbom, bir yandan sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde bulunmak isterken, bir yandan da iç transfer için kolları sıvamış durumda.
Sezon başında kadroya dahil edilen Arda Turan, uzun süre forma giyememesine karşın Galatasaray'da başarılı bir performans sergilemişti.
Fatih Terim'in kaptanlık pazubandını dahi emanet ettiği Arda ile ilgili sarı kırmızılı kulüpte önemli gelişmeler de yaşanıyor...
YENİ KONTRAT GELİYOR
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.
Aktarılan bilgilere göre Cimbom, kaptanıyla 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istiyor.
Bununla beraber sarı kırmızılı kulüp yönetiminin, Arda Turan ve menajeriyle konu ile ilgili resmi görüşmelere başladığı kaydedildi.
Galatasaray, milli aranın ardından Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.