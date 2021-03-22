İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray'da Arda Turan ve sözleşme kararı

Bununla beraber Cimbom, bir yandan sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde bulunmak isterken, bir yandan da iç transfer için kolları sıvamış durumda.

Sezon başında kadroya dahil edilen Arda Turan, uzun süre forma giyememesine karşın Galatasaray'da başarılı bir performans sergilemişti.