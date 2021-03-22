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'da hedef 10’da 10 ama fikstür çok zorlu

, yenilgisiyle kendi kendisini ateşe attı. Ama her şey de bitmiş değil. Daha önünde 10 maç var ve şampiyonluk kadar hedefi de ortada duruyor. Öteki taraftan da sarı-kırmızılıların önünde oldukça zorlu bir fikstür var. Galatasaray milli maç dönüşü 'a konuk olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da hedef 10’da 10 ama fikstür çok zorlu

, yenilgisiyle kendi kendisini ateşe attı. Ama her şey de bitmiş değil. Daha önünde 10 maç var ve şampiyonluk kadar hedefi de ortada duruyor. Öteki taraftan da sarı-kırmızılıların önünde oldukça zorlu bir fikstür var. Galatasaray milli maç dönüşü 'a konuk olacak.

Ardından ilk yarıda yenildiği 'le oynayacak. Her Galatasaray maçında ekstra işler yapan 'ın 'si ile deplasmanda karşılaşacak. Daha sonra 'u ağırlayacak. deplasmanı ile 5 haftalık periyot tamamlanacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlar Aslan'ın hedefini de belirleyecek.

10 PUAN TOPLADI
Galatasaray sezonun ilk yarısında , Göztepe ve Trabzonspor'u yenmişti. Karagümrük'e mağlup olurken, Antalya ile berabere kalmıştı. Bu süreçte 10 puan toplayan 'un bu kez nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu...

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