Haberler Galatasaray Cimbom ilk golü yediği 7 maçta da yenildi

Cimbom ilk golü yediği 7 maçta da yenildi

bu sezon geri düştüğü maçlarda kendisinden beklenen reaksiyonu bir türlü gösteremedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
Cimbom ilk golü yediği 7 maçta da yenildi

bu sezon geri düştüğü maçlarda kendisinden beklenen reaksiyonu bir türlü gösteremedi. Sarı-kırmızılılar ilk golü yediği maçlarda sadece 'dan 1 puan alabilirken, tam 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rize karşısında da iki kez geriye düştüğü maçta beraberliği yakaladı ancak puana ulaşamadı. Halbuki şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda Galatasaray yenik duruma düştüğü 11 maçı lehine çevirmesini bilmiş ve +25 puanı hanesine yazdırmıştı. Geriye düştüğü 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştı.

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