Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı DeAndre Yedlin özür diledi

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı özür diledi

'ın 'li sağ beki , 'in 31. haftasında 4-3 kaybettikleri maçında kırmızı kart görmesinden dolayı özür diledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 18:34
Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı DeAndre Yedlin özür diledi

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'da ilk golümü attığım gecenin daha farklı tamamlanmasını isterdim ama maalesef hiç arzu etmediğimiz bir son yaşadık. İçinde bulunduğum penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edip, taraftarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'nda dün oynanan müsabakanın 14. dakikasında fileleri havalandıran Yedlin, 52. dakikada 'un kazandığı penaltıya neden oldu. Yedlin, 78. dakikada ise ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

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