Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Galatasaray-Rizespor maçı hakemini değerlendirdi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - HATALAR ZİNCİRİ Dün gece futbol kalitesi yüksek olmasa da heyecan kasırgası içinde ve karşılıklı hatalar zincirinin sergilendiği, seyir zevki üst düzey bir maç izledik. İlk devre oyunu domine eden G.Saray'dı

Aslında ataklar çok etkili olmadı. Çünkü ileride çift santrfor Falcao ve Mostafa hareketli olsalar da orta saha arkadaşlarıyla yakın bağlantı kuramadılar. Buna da imkân vermeyen Rize'nin geride iyi yerleşmesiydi. Kanatlardan da etkili ortalar gelmedi. Buna rağmen G.Saray skor dezavantajından skor avantajına geçti.