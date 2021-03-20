Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Galatasaray-Rizespor maçı hakemini değerlendirdi!

Son dakika spor haberi: - maçı hakemini değerlendirdi!

Son dakika haberleri... Galatasaray, 'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği 'a 4-3 yenilirken zirve yarışında da kritik bir 3 puanı kaybetti. yazarı , karşılaşmayı değerlendirirken maçın hakemiyle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:50
Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Galatasaray-Rizespor maçı hakemini değerlendirdi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - HATALAR ZİNCİRİ

Dün gece futbol kalitesi yüksek olmasa da heyecan kasırgası içinde ve karşılıklı hatalar zincirinin sergilendiği, seyir zevki üst düzey bir maç izledik. İlk devre oyunu domine eden G.Saray'dı

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Galatasaray-Rizespor maçı hakemini değerlendirdi!

Aslında ataklar çok etkili olmadı. Çünkü ileride çift santrfor Falcao ve Mostafa hareketli olsalar da orta saha arkadaşlarıyla yakın bağlantı kuramadılar. Buna da imkân vermeyen Rize'nin geride iyi yerleşmesiydi. Kanatlardan da etkili ortalar gelmedi. Buna rağmen G.Saray skor dezavantajından skor avantajına geçti.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Galatasaray-Rizespor maçı hakemini değerlendirdi!

Emre Akbaba'nın golü mükemmeldi. Ama yine birincisi gibi büyük hatayla bir gol daha hediye ettiler. İkinci devre her zaman olduğu gibi G.Saray'ın temposu düştü. Ondan sonra da penaltıdan Rize skor avantajı yakaladı. Sonra Fatih Terim'in hamleleri başladı. G.Saray skora denge getirmeyi başardı ancak Yedlin'in atılmasıyla 10 kişi kalınmasının üstüne bir de mecburen risk alma durumu olunca Rize bir gol daha buldu.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Galatasaray-Rizespor maçı hakemini değerlendirdi!

Sonuçta G.Saray dün gece çok büyük bir yara aldı. Kaybedilen 3 puanın yanında iki stoperini birden zorlu Hatay deplasmanı öncesi yitirdi. Karşılaşmanın bana göre en ilginç yanı mükemmel kaleci Muslera'nın hiç kurtarış yapmadan 4 gol yemesiydi. Bu 4 golde de yapacağı bir şey yoktu.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Galatasaray-Rizespor maçı hakemini değerlendirdi!

Benim teknik eleştirim şöyle; ilk 11'de çift santrforlu düzenle başlamaya her takım için karşıyım. Dün de bunun tutmadığını gördük. Zaten Terim de skor ihtiyacı varken bunu görüp Mostafa'yı oyundan aldı.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Galatasaray-Rizespor maçı hakemini değerlendirdi!

Rize hak ederek kazandı. Bülent Uygun'u kutluyorum. Göreve yeni gel, içeride Hatay, dışarıda G.Saray 6 puan... Fazla söze gerek yok. 'da en çok Boldrin ve Baiano'yu beğendim.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Galatasaray-Rizespor maçı hakemini değerlendirdi!

Volkan Bayarslan, delikanlı gibi bir maç yönetti. Bir tek aklıma takılan konu, Yedlin'in yüzde 100'lük ikinci sarı kartını niye 5 dakika geç gösterdi? Herhalde kafası karıştı.

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