Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim, "Birincisi beğenmemiş olacağız ki diğer hatayı da yaptık, Marcao. Ondan sonra yine komik bir golle geriye düştük. 3-3'ü bulduk fakat bu sefer eksildik. O pozisyonda gerçi hakem direkt penaltıyı gösteriyor. O kadar hazır ki olsa da vereyim diye düşünüyor.