Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Son dakika spor haberi: - maçı sorası 'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Son dakika spor haberi: 'in 31. haftasında , 'nda 'a 4-3 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle sarı kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük avantajı kaybetti. Mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu, teknik direktör 'i bu sözlerle eleştirdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 11:03
Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

'in 31. haftasında , sahasında 'u ağırladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör , "Birincisi beğenmemiş olacağız ki diğer hatayı da yaptık, Marcao. Ondan sonra yine komik bir golle geriye düştük. 3-3'ü bulduk fakat bu sefer eksildik. O pozisyonda gerçi hakem direkt penaltıyı gösteriyor. O kadar hazır ki olsa da vereyim diye düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

3-3'ü bulduk fakat bu sefer eksildik, 10 kişi kaldık. O pozisyonda hakem direk penaltıyı gösteriyor, o kadar hazır ki 'olsa da vereyim' dedi. İlk defa bir büyük takım maçında. Bize deniyor zaten MHK en'leri in'leri.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Bazı değişiklikler yaptık ama sonrası oyundan kopuşu, eksikken 2. topa yönelme, sonrasında zordu. 4. golü de yedik. Aradan çıkartmaya çalıştık ama olmadı. Futbol öngörülen birşey değil. Bu kadar teknik oyuncuların, rakibin bir tehdidi yokken olacak iş değil. Olacak iş değil." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

'ın bu mağlubiyeti, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını daha önemli hale getirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Mağlubiyet sonrası konuşan A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, sarı kırmızılıların teknik direktörü 'in eleştirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Zeybek, "Fatih Terim'in inadından vazgeçmesi lazım. Stoperler oyunu kuramıyor. Bu oyuncularla stoperden oyunu kuramıyorsun. Bu takım çift stoperle de oynayamıyor, bundan da vazgeçmesi lazım." dedi.

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