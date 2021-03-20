Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sorası Fatih Terim'i bu sözlerle eleştirdi! "Vazgeçmesi lazım"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim, "Birincisi beğenmemiş olacağız ki diğer hatayı da yaptık, Marcao. Ondan sonra yine komik bir golle geriye düştük. 3-3'ü bulduk fakat bu sefer eksildik. O pozisyonda gerçi hakem direkt penaltıyı gösteriyor. O kadar hazır ki olsa da vereyim diye düşünüyor.