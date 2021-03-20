Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Belhanda..."

Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim, "Yediğimiz gollerden sonra ben olsam kalkamayabiliriz. Kırılgan bir takımız. Bu sonucu yakıştıramadım benim takımıma. 11'e 11 devam etsek, 3-3'den sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de size getirdiği karşılık." ifadelerini kullandı.