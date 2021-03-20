Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Belhanda..."

Son dakika spor haberi: - maçı sonrası flaş sözler! "..."

Son dakika spor haberi: 'in 31. haftasında , sahasında 'a 4-3 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda büyük bir yara alırken, usta yorumcu bu maç ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:24
Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Belhanda..."

'in 31. haftasında , sahasında 'u konuk etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Belhanda..."

Karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Belhanda..."

Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim, "Yediğimiz gollerden sonra ben olsam kalkamayabiliriz. Kırılgan bir takımız. Bu sonucu yakıştıramadım benim takımıma. 11'e 11 devam etsek, 3-3'den sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de size getirdiği karşılık." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Belhanda..."

'ın bu mağlubiyeti, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını daha önemli hale getirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Belhanda..."

Mağlubiyet sonrası konuşan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Belhanda..."

Çorlu, "Galatasaray, Çaykur Rize maçında Younes Belhanda'yı aradı." ifadelerini kullandı.

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