Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Belhanda..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim, "Yediğimiz gollerden sonra ben olsam kalkamayabiliriz. Kırılgan bir takımız. Bu sonucu yakıştıramadım benim takımıma. 11'e 11 devam etsek, 3-3'den sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de size getirdiği karşılık." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu mağlubiyeti, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını daha önemli hale getirdi.
Mağlubiyet sonrası konuşan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, flaş açıklamalarda bulundu.
Çorlu, "Galatasaray, Çaykur Rize maçında Younes Belhanda'yı aradı." ifadelerini kullandı.