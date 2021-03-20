Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

Lig maratonunun yanı sıra transferde de çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldızlara da teklif yağıyor.

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekipte mayıs sonunda boşa çıkacak olan iki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve Titi, Süper Lig ve yurt dışından bir çok ekibin takibine girdi.