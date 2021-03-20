Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Göztepe, bugün Sivasspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara getirecek. Ünal Karaman yönetimindeki Göz-Göz, 30 hafta sonunda 39 puanla 9. sırada yer alırken, bir maçı eksik Sivas ise 37 puanla hemen bir basamak altında yer alıyor.
Göz-Göz zorlu maçı kazanarak yeniden bir çıkış yakalamayı umut ediyor. Göztepe'de cezalı Alpaslan'ın dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Yiğido'da ise sakat olan Rybalka ve Ahmet'in oynaması beklenmiyor.