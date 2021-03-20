Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! ve o ismin peşinde

Son dakika spor haberi... 'de adım adım sona yaklaşılırken, şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Ligin son düzlüğe girilirken gelecek sezon için de çalışmalarına hız veren kulüpler transferde vites yükseltirken, ezeli rakipler ve bir isim için daha karşı karşıya gelmiş durumda. İşte transfer operasyonunun detayları... (- haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 14:02
Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

Spor Toto 'de geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Göztepe, bugün Sivasspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara getirecek. Ünal Karaman yönetimindeki Göz-Göz, 30 hafta sonunda 39 puanla 9. sırada yer alırken, bir maçı eksik Sivas ise 37 puanla hemen bir basamak altında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

Göz-Göz zorlu maçı kazanarak yeniden bir çıkış yakalamayı umut ediyor. Göztepe'de cezalı Alpaslan'ın dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Yiğido'da ise sakat olan Rybalka ve Ahmet'in oynaması beklenmiyor.

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

Lig maratonunun yanı sıra transferde de çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldızlara da teklif yağıyor.

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekipte mayıs sonunda boşa çıkacak olan iki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve Titi, ve yurt dışından bir çok ekibin takibine girdi.

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

27 yaşındaki stoper Alpaslan'a 'den G.Saray ve 'nin yanı sıra doğum yeri olan Belçika'dan da iki kulüp talip oldu.

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

Alpaslan'ın menajeri Ömer Kızılkoca, tercihlerinin önce Türkiye, ardından yurt dışı olduğunu belirtti. Alpaslan için Belçika ekibi Cercle Brugge'nin de ısrarcı olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

TİTİ İÇİN AYRILIK VAKTİ
Göz-Göz'de 33 yaşındaki stoper Titi'ye ülkesi Brezilya'da Bahia'nın teklif yaptığı ve büyük olasılıkla anlaşma sağlandığı öğrenildi. Göz-Göz, Alpaslan gibi Titi'ye de henüz yeni kontrat önermedi.

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

BUGÜN OYNAMAYACAK
Göztepe savunmasında son haftalarda Atınç ile birlikte iyi bir ikili olan Alpaslan Öztürk, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla 4 sarı karta ulaşarak bugün oynanacak olan Sivas randevusunda cezalı duruma düştü.

Son dakika spor haberi: Bir transfer düellosu daha! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde

27 yaşındaki futbolcunun yerine teknik direktör Ünal Karaman'ın savunmanın ortasında tercihini Marko Mihojevic'ten yana kullanacağı öğrenildi.

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