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Oyuncularıma yakıştıramadım

: “Bir takımın başına gelebilecek hatta gelmeyecek ne varsa hepsiyle karşılaştık. Yarışı bırakacak halimiz yok ama büyük avantaj kaçırdık”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:19 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Oyuncularıma yakıştıramadım
Teknik Direktörü çok hata yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Neredeyse maça 1-0 geride başladık. Hiç olacak pozisyon değil. Herhalde bir takımın başına gelebilecek hatta gelmeyecek ne varsa hepsiyle karşılaştık. Şoku atlattıktan sonra oyunu kontrol altımıza aldık. 1-0'ın üstüne şahane de bir gol attık, 2-1 öne geçtik. Etebo aklınca dripling yapmayıp Emre'ye oynasa 3 olacaktı belki. Oyunun kopması için önemli bir fırsattı. Birincisini beğenmemiş olacağız ki ikincisini yaptık. Diğer sol ayaklı. 2-2 gittik içeriye." Büyük avantaj kaçırdıklarını belirten Terim şöyle devam etti:

MHK BİZDE DENİYOR
"Bu maça çıkarken en az gol yiyen takımıyız. Oynayanlar yine bunlardı. Sonrasında yine komik bir golle 3-2 geriye düştük. 3-3 yaptık ama 10 kişi kaldık. O pozisyonda hakem direk penaltıyı gösteriyor. O kadar hazır ki olsa da bir an önce vereyim diye. MHK de enlerini bizde deniyor. Tabi eksik kaldıktan sonra bu ağır sahada değşilikler yaptık ama eksikken ikinci topa yönelme zordu. Yaptığımız hatalar anlatılacak gibi değil. Çok üzgünüm. Yakıştıramadım benim takımıma. Galatasarayda gerçek üzülenlere biz üzülüyoruz, sevinenlere değil. Bırakacak değiliz ama büyük bir avantajı kaçırdık. Artık her maçı kazanmak gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalacağız."

GERGİNLİK NORMAL
Başkanı , "3 puana çok ihtiyacımız vardı. Çok heyecanlı bir maç oldu. Sonunda biz kazandık. İyi oynadık. İnşallah böyle devam ederiz" dedi. Kulübelerdeki gerginlik için, "Maç içinde tansiyon yükselebilir, ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız" diyen Kartal, 2'de 2 yapan içinse, "Bülent Uygun iyi elektrik aldığımız bir hoca. Yerli hocalarla daha iyi anlaşabiliyoruz" yorumunu yaptı.

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