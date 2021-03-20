Oyuncularıma yakıştıramadım

MHK BİZDE DENİYOR
"Bu maça çıkarken en az gol yiyen takımıyız. Oynayanlar yine bunlardı. Sonrasında yine komik bir golle 3-2 geriye düştük. 3-3 yaptık ama 10 kişi kaldık. O pozisyonda hakem direk penaltıyı gösteriyor. O kadar hazır ki olsa da bir an önce vereyim diye. MHK de enlerini bizde deniyor. Tabi eksik kaldıktan sonra bu ağır sahada değşilikler yaptık ama eksikken ikinci topa yönelme zordu. Yaptığımız hatalar anlatılacak gibi değil. Çok üzgünüm. Yakıştıramadım benim takımıma. Galatasarayda gerçek üzülenlere biz üzülüyoruz, sevinenlere değil. Bırakacak değiliz ama büyük bir avantajı kaçırdık. Artık her maçı kazanmak gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalacağız."
GERGİNLİK NORMAL
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "3 puana çok ihtiyacımız vardı. Çok heyecanlı bir maç oldu. Sonunda biz kazandık. İyi oynadık. İnşallah böyle devam ederiz" dedi. Kulübelerdeki gerginlik için, "Maç içinde tansiyon yükselebilir, ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız" diyen Kartal, 2'de 2 yapan Bülent Uygun içinse, "Bülent Uygun iyi elektrik aldığımız bir hoca. Yerli hocalarla daha iyi anlaşabiliyoruz" yorumunu yaptı.