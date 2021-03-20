Önce attı sonra yaktı

Galatasaray-Rizespor maçına DeAndre Yedlin damga vurdu. 14. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Rizesporlu Talbi topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktasının civarında bulunan ABD'li sağ bek önüne düşen topa çok sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan topu çelmek istedi ancak meşin yuvarlak ağlara gitti. Yedlin, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. 54. dakikada çekilen şut sol eline çarpınca penaltıya sebep olan Yedlin sarı kart gördü. 77. dakikada çok kritik bir an yaşandı. Sol kanattan rakibiyle birlikte koşan Yedlin'in müdahalesinin ardından hakem penaltıyı verdi. Ancak VAR uyarısıyla penaltı iptal edildi ve ceza sahası dışından faul verildi. Yedlin ise itiraz sonucu ikinci sarıdan atıldı.