Daha ilk dakika Luyindama o kadar ağır ki dönemiyor bile. Topu rakibin önüne bıraktı, o da golü yaptı. Aslında daha ilk dakikada mağlup duruma düşen Galatasaray, 20-25 dakikada öne de geçti. Önce Yedlin, ardından Emre Akbaba'nın harika bir şutuyla skoru aldılar.