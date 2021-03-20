Haberler Galatasaray Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

maçı sonrası 'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Sahasında konuk ettiği 'a 4-3 mağlup olan büyük bir şok yaşadı. - Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada kritik bir kayıp yaşayan , şampiyonluk yarışında yara aldı. Heyecan düzeyi yüksek geçen karşılaşmada hakem kararları tartışma konusu oldu. Yazarı yazısında hakem performansını değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:31 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Türk Telekom Stadyumu'nda 'u ağırlayan , mücadeleden 4-3 mağlup ayrılarak Süper Lig'de iç sahada 11 maç sonra kaybetti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Heyecan düzeyi yüksek müsabakada 1 kırmızı kart çıktı, VAR kararıyla 1 de penaltı iptal edildi. Yazarı , maçın hakem performansını yorumladı.

İşte o yazı...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Ahmet Çakar: şampiyonluk yarışında tarif edilmesi mümkün olmayan ağır bir yara aldı. Üstelik dün geceki mağlubiyeti hak ettiler.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Dahası Çaykur biraz şanslı olsaydı karşılaşma 6'ya, 7'ye giderdi. 11 tane kötü oyuncu. Defansın göbeğinde oynayan Luyindama ve Marcao'nun amatörce bile denmeyecek ağır hataları bu yenilgiyi getirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Daha ilk dakika Luyindama o kadar ağır ki dönemiyor bile. Topu rakibin önüne bıraktı, o da golü yaptı. Aslında daha ilk dakikada mağlup duruma düşen , 20-25 dakikada öne de geçti. Önce Yedlin, ardından Emre Akbaba'nın harika bir şutuyla skoru aldılar.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Ama tam devre biterken bu kez sahneye Marcao çıktı. Topu arkasına kaçırdı ve golü buldu. İkinci yarı hatalar, penaltılar, kartlar her şey var...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Rize penaltıyla öne geçti, daha sonra Rizesporlu defans oyuncusuyla Onyekuru birlikter vurdular ve beraberlik geldi. Maç biterken de belki de 'ın şampiyonluk şansına büyük darbe vurdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

'u kutlamak lazım. Teknik Direktör Bülent Uygun takımın başına geldikten sonra art arda iki galibiyet aldılar ve düşme stresini geride bıraktılar.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Ben dün gece hakem Volkan Bayarslan'ı beğendim. İlk penaltıda karar yüzde 100 doğru. Yedlin eliyle kesiyor. İkinci pozisyon içeride mi, dışarıda mı çok tartışılır.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği kararlar..."

Hakem Volkan Bayarslan penaltı dedi, VAR sonra düzeltti. Ama ne olursa olsun Yedlin'in ikinci sarı karttan gelen kırmızı kartı yüzde 100 doğru karardı. Sonuçta hiç hesapta olmayan, çok haklı ve hezimetten ucuz kurtulduğu bir maç oynadı.

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