Türk Telekom Stadyumu'nda Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-3 mağlup ayrılarak Süper Lig'de iç sahada 11 maç sonra kaybetti.
Türk Telekom Stadyumu'nda Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-3 mağlup ayrılarak Süper Lig'de iç sahada 11 maç sonra kaybetti.
Heyecan düzeyi yüksek müsabakada 1 kırmızı kart çıktı, VAR kararıyla 1 de penaltı iptal edildi. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, maçın hakem performansını yorumladı.
İşte o yazı...
Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyonluk yarışında tarif edilmesi mümkün olmayan ağır bir yara aldı. Üstelik dün geceki mağlubiyeti hak ettiler.