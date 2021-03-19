Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya bir şok da milli takımdan! Vahid Halilhodzic kadroya almadı

Galatasaray'da, yönetime yaptığı stat zemini eleştirileri sonrasında sözleşmei tek taraflı feshedilen Younes Belhanda'ya ikinci kötü haber de milli takımdan geldi.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Moritanya ve Burundi maçları için aday kadroyu açıklarken, Belhanda'ya kadroda yer vermedi.

DIRAR KADRODA

Deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika'nın Brugge takımına giden Nabil Dirar'ı ise milli takıma davet etmesi dikkat çekti.