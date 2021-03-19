Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya bir şok da milli takımdan! Vahid Halilhodzic kadroya almadı

Son dakika spor haberleri: 'dan ayrılan Belhanda'ya bir şok da milli takımdan! Vahid Halilhodzic kadroya almadı

'da yönetimi eleştirdiği gerekçesiyle sözleşmesi tek taraflı feshedilen 'ya bir şok da milli takımından geldi. 'nın teknik direktörü Vahid Halilhodzic, elemelerindeki ve maçlarının kadrosuna dahil etmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 16:23
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya bir şok da milli takımdan! Vahid Halilhodzic kadroya almadı

'da, yönetime yaptığı stat zemini eleştirileri sonrasında sözleşmei tek taraflı feshedilen 'ya ikinci kötü haber de milli takımdan geldi.

Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, elemelerindeki ve maçları için aday kadroyu açıklarken, Belhanda'ya kadroda yer vermedi.

DIRAR KADRODA

Deneyimli çalıştırıcının, 'den kiralık olarak 'nın takımına giden 'ı ise milli takıma davet etmesi dikkat çekti.

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