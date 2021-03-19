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Son dakika spor haberleri: sahasında 11 maç sonra kaybetti

, 'nda 'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 'de 11 maç sonra sahasında yenildi. Aslan son olarak evinde 'a yenilmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 22:02
Son dakika spor haberleri: Galatasaray sahasında 11 maç sonra kaybetti

'in 31. haftasında 'nda karşılaştığı 'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi. Bu mücadele öncesinde son olarak 'a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Galatasaray ligde sahasında son iki maçta da kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar Rizespor dışında ile de 2-2 berabere kalmıştı. Aslan evindeki son galibiyetini karşısında almıştı.


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