Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

Galatasaray yönetimi geçen hafta tartışmalara sebep olan Belhanda kararının ardından bu hafta tartışmasız bir karar alarak Fernando Muslera ile sözleşme yeniledi.

MARCAO ADIMI

Şimdiden kulüp tarihine geçen ve adım adım rekorları altüst eden Uruguaylı futbolcuyla 2024'e kadar nikah tazeleyen sarı-kırmızılı yönetim, elden kaçmasına imkan tanımamak için Marcao'nun sözleşmesini de uzatmak istiyor.