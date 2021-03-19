Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

Galatasaray yönetimi geçen hafta tartışmalara sebep olan Belhanda kararının ardından bu hafta tartışmasız bir karar alarak Fernando Muslera ile sözleşme yeniledi.
MARCAO ADIMI
Şimdiden kulüp tarihine geçen ve adım adım rekorları altüst eden Uruguaylı futbolcuyla 2024'e kadar nikah tazeleyen sarı-kırmızılı yönetim, elden kaçmasına imkan tanımamak için Marcao'nun sözleşmesini de uzatmak istiyor.
ZAM YAPILACAK
2019 kışında transfer edilen ve 2022'ye kadar kontrat yapılan Brezilyalı stoperin sözleşmesini en az 2024'e kadar uzatmayı planlayan yönetim 850 bin Euro olan maaşı da 1.5 milyon Euro seviyesine çıkaracak.