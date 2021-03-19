Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

Son dakika spor haberi: Son kararı verecek! 'da şartlı imza

Son dakika spor haberi... Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler için çalışmalarına başlayan , efsane kalecisi ile 3 yıllığına daha mukavele yenilerken, diğer isimler için de yeni kararlar almaya yakın. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi bitecek diğer önemli isimlerden olan , ve için de karar verildi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 08:54
Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

yönetimi geçen hafta tartışmalara sebep olan Belhanda kararının ardından bu hafta tartışmasız bir karar alarak ile sözleşme yeniledi.

Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

MARCAO ADIMI
Şimdiden kulüp tarihine geçen ve adım adım rekorları altüst eden Uruguaylı futbolcuyla 2024'e kadar nikah tazeleyen sarı-kırmızılı yönetim, elden kaçmasına imkan tanımamak için 'nun sözleşmesini de uzatmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

ZAM YAPILACAK
2019 kışında transfer edilen ve 2022'ye kadar kontrat yapılan Brezilyalı stoperin sözleşmesini en az 2024'e kadar uzatmayı planlayan yönetim 850 bin Euro olan maaşı da 1.5 milyon Euro seviyesine çıkaracak.

Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

LUYINDAMA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Takımın bir başka stoperi 'yla da şartlar görüşülüyor. Luyindama'nın şu anki maaşı 1 milyon 50 bin Euro ve onun da kontratı 2022'de sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

EMRE AKBABA 11'E DÖNDÜ
'da 2018 yazında transfer edilen ve gelir gelmez büyük sevgiyle karşılanan geride kalan sezonlarda beklentilerin altında kalmıştı. Çok şanssız sakatlıklar yaşayan milli futbolcu bu sene eleştirilerin hedefindeydi. Kadroya dahi giremediği dönemler yaşayan Akbaba, Kayseri karşılaşmasıyla ilk 11'e dönmüştü.

Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

HER ŞEY PERFORMANSINA BAĞLI
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 'nın kaderi son virajda göstereceği performansa bağlı. Terim, Akbaba ile ilgli kararını verecek.

Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

İNDİRİMLİ SÖZLEŞME
Şu an 1 milyon 750 bin Euro maaşı bulunan 28 yaşındaki futbolcu, teknik heyetten olumlu rapor gelir ve oldukça indirimli bir maaşı kabul ederse kendisiyle yeni sözleşme yapılacak.

Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

SAKATLIKLAR ONU GERİYE GÖTÜRDÜ
kariyerinde şanssız pek çok sakatlık yaşayan tecrübeli orta saha, bu sezon birçok maçta hayal kırıklığı oluşturmuştu.

Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

Eski formuna bir türlü dönemeyen , Erzurum maçında kadroya dahi giremedi. 2018-2019 sezonunda ayak tarak kemiğinden sakatlanan Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kalıp, 23 maç kaçırmıştı.

Son dakika spor haberi: Son kararı Fatih Terim verecek! Galatasaray'da şartlı imza

28 MAÇ KAÇIRDI
Ayrıca deneyimli futbolcunun Mayıs 2019'da, kaval ve alt adale kemiğinde kırık tespit edilmiş, 192 gün takımdan uzak kalıp 20 maç daha forma giyememişti. Son olarak, Temmuz 2020'de uyluk kemiğinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncu, 83 gün süren sakatlığı sonucu 8 maç kaçırmıştı.

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