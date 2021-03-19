Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da seçime 5 metre şartı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da seçime 5 metre şartı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın mayıs ayındaki kongresi pandemi kurallarına göre yapılacak. Kişiler arasında 5 metre mesafe olacak şekilde bir salon tahsis edilmesi şartı koşuldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 00:27 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 01:24
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da seçime 5 metre şartı

Seçim havasına giren Galatasaray'da başkan adayları çoğalmaya başladı.

ve 'ın ardından da adaylığını açıkladı. 'nun ise pazar günkü Divan toplantısında adaylığını bildirmesi bekleniyor. Kulis çalışmalarına başlayan Yiğit Şardan, Mustafa Cengiz'in kararını bekliyor. Son dönemde sponsorluk anlaşmaları ve Belhanda kararı gibi geleceğe yönelik hamleler yapan Cengiz'in tekrar aday olacağı öğrenildi.

Mayıs ayında Seçimli Genel Kurul'u gerçekleştirmeyi planlayan Galatasaray'a sonunda Dernekler Masası'ndan beklediği yazı geldi. Seçimin yapılması yönünde hukuki bir engel bulunmuyor ancak kişiler arasında 5 metre mesafe olacak şekilde bir salon tahsis edilmesi şartı koşuldu. Bu durumda Galatasaray Lisesi yerine Türk Telekom Stadı, kongre için mecburi istikamet olarak gözüküyor. (Sabah)

SON DAKİKA