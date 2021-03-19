Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

Süper Lig'de Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımla sözleşme yeniledi.
Süper Lig'de Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımla sözleşme yeniledi.
Galatasaray ile 14 kupa kazanan Uruguaylı eldiven, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2024'e uzattı.
Sözleşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Muslera, "Bu sezon 10. yılım, bugünkü kontratımla 3 yıl daha kalacağım. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlayabiliyorum.
Birçok yönetim, takım arkadaşı ve hoca ile çalıştım, hepsinin bana kattığı çok şey oldu. Belki ülkemden 15 bin km uzakta yaşıyorum ama İstanbul'da kendimi ailemde, ikinci ülkemde hissediyorum." ifadelerini kullandı.
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Sarı kırmızılılar ile sözleşme yenileyen Muslera ile ilgili konuşan Uluç, çok flaş ifadeler kullandı.
İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları:
"Muslera'nın sakatlıktan döndükten sonraki haline baktığımız zaman ben olsam Muslera'nın sözleşmesini uzatmazdım!"
"Ama düşündüğüm şey şu; Muslera'nın geçmişine ithafen Galatasaray yönetimi, bütün futbolculara örnek bir jest yapıyor."
"Galatasaray'a bu kadar hizmet edene biz neler yapıyoruzu gösteriyor."