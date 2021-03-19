Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

Son dakika spor haberi: Flaş sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

Son dakika haberi: 'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da adını sarı kırmızılıların tarihine yazdıran 'nın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı. Usta isim, sarı kırmızılılar ile sözleşme tazeleyen ile ilgili çok flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 09:32 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 09:32
Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

Süper Lig'de 'a 2011-2012 sezonunda transfer olan , sarı-kırmızılı takımla sözleşme yeniledi.

Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

ile 14 kupa kazanan Uruguaylı eldiven, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2024'e uzattı.

Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

Sözleşmesi sonrası açıklamalarda bulunan , "Bu sezon 10. yılım, bugünkü kontratımla 3 yıl daha kalacağım. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlayabiliyorum.

Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

Birçok yönetim, takım arkadaşı ve hoca ile çalıştım, hepsinin bana kattığı çok şey oldu. Belki ülkemden 15 bin km uzakta yaşıyorum ama İstanbul'da kendimi ailemde, ikinci ülkemde hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında 'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

Sarı kırmızılılar ile sözleşme yenileyen ile ilgili konuşan Uluç, çok flaş ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları:

"'nın sakatlıktan döndükten sonraki haline baktığımız zaman ben olsam Muslera'nın sözleşmesini uzatmazdım!"

Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

"Ama düşündüğüm şey şu; 'nın geçmişine ithafen yönetimi, bütün futbolculara örnek bir jest yapıyor."

Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

"'a bu kadar hizmet edene biz neler yapıyoruzu gösteriyor."

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