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Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın maçı 11'i belli oldu!

'in 31. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Çaykur 'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda hedef 'u yenerek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada hata yapmamak. ekibi ise teknik direktör yönetiminde ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu zorlu 90 dakika öncesi Galatasaray'ın merakla beklenen 11'i belli oldu. | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 17:47 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 18:04
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu!

'in 31. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Çaykur 'u konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılarda hedef 'u yenerek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada hata yapmamak. ekibi ise teknik direktör yönetiminde ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu zorlu 90 dakika öncesi Galatasaray'ın merakla beklenen 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, , Luyindama, Saracchi, , Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Mostafa Mohammed, Falcao.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Fabricio Baiano, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Boldrin, Samudio, Dokovic, Sabo, Moroziuk, Skoda.

SAHASINDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde sahasında son olarak 'a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI, 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da sarı kart cezasından dolayı maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. , Etebo, Marcao ve , Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde maçında görev alamayacak.
Sakatlığını atlatan hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

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