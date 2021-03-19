Haberler Galatasaray Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Oğulcan Çağlayan gelişmesi! 2 ay sonra...

'da maçı öncesi gelişmesi! 2 ay sonra...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda maçı öncesi önemli bir gelişmesi yaşandı. Golcü futbolcu, 2 ay sonra takımda kendisine yer buldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 18:55
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Oğulcan Çağlayan gelişmesi! 2 ay sonra...

Süper Lig'de sezona formasıyla başlayan , sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansıyla teknik ekibin memnun olduğu isimler arasına girmişti.

Ligde oynanan kritik Trabzonspor deplasmanında Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden birini ve sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Oğulcan, sakatlıklar ve cezalar sebebiyle 2 aydır formasından uzak kalmıştı.

Çaykur Rizesporla yaşadığı sözleşme fesih sorunu nedeniyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 3 maçlık ceza alan Oğulcan Çağlayan, bu cezasının tamamlanmasının ardından 3 maç daha Fatih Terim'in tercih ettiği isimler arasına girmedi.

Toplam 11 maçı üst üste kaçıran genç oyuncu, ligin 31. haftasında oynanan maçının kadrosuna alındı ve yedeklerde hocasından şans bekliyor.

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