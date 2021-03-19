Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Oğulcan Çağlayan gelişmesi! 2 ay sonra...

Süper Lig'de sezona Galatasaray formasıyla başlayan Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansıyla teknik ekibin memnun olduğu isimler arasına girmişti.



Ligde oynanan kritik Trabzonspor deplasmanında Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden birini ve sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Oğulcan, sakatlıklar ve cezalar sebebiyle 2 aydır formasından uzak kalmıştı.

Çaykur Rizesporla yaşadığı sözleşme fesih sorunu nedeniyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 3 maçlık ceza alan Oğulcan Çağlayan, bu cezasının tamamlanmasının ardından 3 maç daha Fatih Terim'in tercih ettiği isimler arasına girmedi.

Toplam 11 maçı üst üste kaçıran genç oyuncu, ligin 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı ve yedeklerde hocasından şans bekliyor.