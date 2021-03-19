Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılarda hedef Çaykur Rizespor'u yenerek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada hata yapmamak. Karadeniz ekibi ise teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Saracchi, Etebo, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Mostafa Mohammed, Falcao.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Fabricio Baiano, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Boldrin, Samudio, Dokovic, Sabo, Moroziuk, Skoda.

SAHASINDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde sahasında son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI, 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda 4 isim de sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babel, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde Hatayspor maçında görev alamayacak.