Fatih Terim'den Galatasaray Çaykur Rizespor mağlubiyeti açıklaması! "MHK..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-3'lük mağlubiyete ilişkin konuştu.



Terim'in açıklamaları şu şekilde oldu;



"Bir defa neredeyse maça 1-0 başladık. Olacak bir pozisyon değil. 45 dakika ve ya tüm 90 dakikayı analiz ettiğimizde, bir takımın başına gelebilecek hatta gelmeyecek her şeyle karşılaştık.

Onun şokunu atlattıktan sonra oyunu kontrolümüz altına aldık. 1-0'ın üstünden kalkıp şahane 1 gol attık. Hatta bize olan bir duran topun arkasından Etebo, topu sürmek yerine Emre'ye oynasa 3'üncü golü bulacaktık.

Birincisi beğenmemiş olacağız ki diğer hatayı da yaptık, Marcao. Ondan sonra yine komik bir golle geriye düştük. 3-3'ü bulduk fakat bu sefer eksildik. O pozisyonda gerçi hakem direkt penaltıyı gösteriyor. O kadar hazır ki olsa da vereyim diye düşünüyor.

3-3'ü bulduk fakat bu sefer eksildik, 10 kişi kaldık. O pozisyonda hakem direk penaltıyı gösteriyor, o kadar hazır ki 'olsa da vereyim' dedi. İlk defa bir büyük takım maçında. Bize deniyor zaten MHK en'leri in'leri. Bazı değişiklikler yaptık ama sonrası oyundan kopuşu, eksikken 2. topa yönelme, sonrasında zordu. 4. golü de yedik. Aradan çıkartmaya çalıştık ama olmadı. Futbol öngörülen birşey değil. Bu kadar teknik oyuncuların, rakibin bir tehdidi yokken olacak iş değil. Olacak iş değil.

Yediğimiz gollerden sonra ben olsam kalkamayabiliriz. Kırılgan bir takımız. Bu sonucu yakıştıramadım benim takımıma. 11'e 11 devam etsek, 3-3'den sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de size getirdiği karşılık."

