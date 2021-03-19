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Son dakika spor haberleri: ’dan flaş hamle! 'ya şikayet etti

'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younes 'dan karşı hamle geldi. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı takımı ''haksız fesih'' nedeniyle 'ya şikayet etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Belhanda’dan flaş hamle! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği , tazminat peşine düştü. Faslı oyuncunun, menajeri D'Avila'dan bağımsız olarak görüştüğü FIFPro'nun kendisine Fransız bir avukat tayin ettiği ve 'den de bir avukat ile anlaştığı ifade edildi.

Belhanda'nın gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Galatasaray'ı "haksız fesih" gerekçesiyle 'ya şikayet ettiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, "Gönderiliş şeklinde imaj zedeleyici bir durum" olduğu ve bunun da tazminata neden olduğu dile getirildi.


SİVAS SON OLDU
Belhanda, 2-2 biten maçının ardından "Sosyal medyaya bakacaklarına zeminle ilgilensinler" diyerek yönetimi hedef almış ve yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

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