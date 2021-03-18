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Son dakika spor haberleri: 'da imza sırası Turan'da! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Ağustos ayında ile 1 yıllık mukavele imzalayan Turan, 4 maç daha oynarsa kontratı bir sene daha uzayacak. Ancak yönetim opsiyon devreye girmeden Arda ile nikah tazeleme kararı aldı. 34 yaşındaki yıldız, 1 milyon TL zam ile 5 milyon TL ücret alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:13
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da imza sırası Arda Turan'da! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Birinci kaptanı 'nın sözleşmesini 3 yıl uzatan 'da nikah tazeleme sırası ikinci kaptan Turan'a geldi. Ağustos ayında bir yıllık imza atan tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki +1 sezonluk opsiyonun devreye girmesi için 4 maçta daha ilk 11 çıkması şart. Şu ana kadar sergilediği performansıyla kafalarda soru işareti bırakmayan 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesi, opsiyonu devreye girmeden uzatılacak.


YENİ SEZON ÜCRETİ 5 MİLYON TL
'in takım içindeki en büyük yardımcısı olan bu sezon 4 milyon TL kazandı. Sabah'ın haberine göre, Arda'nın yeni sezondaki ücreti 5 milyon TL olacak. Sezon içinde aldığı galibiyet primlerini 'ndeki çalışanlara dağıtan Arda çok sevilen bir profil haline geldi...

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