Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Çaykur Rizespor'a karşı İstanbul'da 17 yıldır kaybetmiyor

Son dakika spor haberleri: Çaykur 'a karşı 'da 17 yıldır kaybetmiyor

'in 31. haftasında , evinde Çaykur 'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların, 'daki maçlarda rakibine karşı 17 yıllık yenilmezlik serisi bulunuyor. Rizespor, Galatasaray'a karşı deplasmandaki tek galibiyetini 2003-2004 sezonunda elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 14:24
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Çaykur Rizespor'a karşı İstanbul'da 17 yıldır kaybetmiyor

ile Çaykur , ligde cuma günü 40. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında -1980 sezonundan itibaren yapılan 39 lig maçından 26'sını Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 89 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında 'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0'lık skorla galip geldi.

RİZESPOR DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, sahasında ile oynadığı lig maçlarında tek yenilgi aldı.

İki ekip ligde şimdiye kadar 'da 19 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 46 golüne, Çaykur Rizespor 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'daki 19 lig maçının tamamında gol atarken, 10'unda kalesini gole kapattı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 39 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 39 maçın 36'sında fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

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