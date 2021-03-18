Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Son dakika spor haberi: 'nin gündemindeki milli yıldız için da devrede

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken ezeli rakipler kadrolarını da güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Yeni sezona ve Avrupa kupalarında oynanacak olan elemelere hazır bir kadro ile çıkmak isteyen devleri transferler girişimlerini sıklaştırdı. Galatasaray, 'ye transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 19:07
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

'de inişli çıkışlı bir grafik yakalayan sarı-lacivertli takım, bu süreçte ezeli rakibi 'a da sahasında mağlup oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Ara transfer döneminde kadrosunu İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Osayi, Szalai ile güçlendiren sarı lacivertliler sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

, yaz transfer döneminde bombaları birer birer patlatmak için harekete geçerken, 'dan flaş bir hamle geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Sezon sonunda 'ye imza atması beklenen yıldız futbolcu için da devreye girdi. İşte son gelişmeler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Sarı-kırmızılı takımın transfer gündemini değerlendiren Uzundurukan, Cimbom'un 'nin listesinde olan milli futbolcu için nabız yokladığını söyledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

G.SARAY'DAN CENGİZ OPERASYONU

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda Leicester City ile kiralık sözleşmesi sona erecek Cengiz Ünder için devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu İtalyan ekibinin kadrosunda düşünülmüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

milli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Uzundurukan Cengiz Ünder transferinde 'nin daha önde olduğunu ve yıldız futbolcunun bonservisiyle kadroya dahil edilmek istendiğini söyledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Uzundurukan ayrıca, bonservis konusunda anlaşma sağlanamazsa sarı-lacivertlilerin de Cengiz'i kiralık olarak kadrosuna katabileceğini duyurdu.

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