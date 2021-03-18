Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik yakalayan sarı-lacivertli takım, bu süreçte ezeli rakibi Galatasaray'a da sahasında mağlup oldu.