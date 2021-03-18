Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için Galatasaray da devrede

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik yakalayan sarı-lacivertli takım, bu süreçte ezeli rakibi Galatasaray'a da sahasında mağlup oldu.
Ara transfer döneminde kadrosunu İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Osayi, Szalai ile güçlendiren sarı lacivertliler sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde bombaları birer birer patlatmak için harekete geçerken, Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
Sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atması beklenen yıldız futbolcu için Galatasaray da devreye girdi. İşte son gelişmeler...
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın transfer gündemini değerlendiren Uzundurukan, Cimbom'un Fenerbahçe'nin listesinde olan milli futbolcu için nabız yokladığını söyledi.
G.SARAY'DAN CENGİZ OPERASYONU
Sarı-kırmızılılar sezon sonunda Leicester City ile kiralık sözleşmesi sona erecek Cengiz Ünder için devreye girdi.
Bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu İtalyan ekibinin kadrosunda düşünülmüyor.
Galatasaray milli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Uzundurukan Cengiz Ünder transferinde Fenerbahçe'nin daha önde olduğunu ve yıldız futbolcunun bonservisiyle kadroya dahil edilmek istendiğini söyledi.
Uzundurukan ayrıca, bonservis konusunda anlaşma sağlanamazsa sarı-lacivertlilerin de Cengiz'i kiralık olarak kadrosuna katabileceğini duyurdu.