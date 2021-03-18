Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

Galatasaray'da iç transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Önceki gün tüm taraftarların takımda kalmasını istediği Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılırken imza töreninden geriye ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın sözleri kaldı.
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Önceki gün tüm taraftarların takımda kalmasını istediği Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılırken imza töreninden geriye ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın sözleri kaldı.
Sarı-kırmızılı yönetici, "Marcao ve Luyindama'ın sözleşmelerini uzatmada son aşamalara ulaştık. Önümüzdeki haftalarda Başkanımızın önüne getireceğiz" ifadesini kullanırken Türk spor basının bir numarası FOTOMAÇ, iki oyuncu ile yapılan görüşmelerin perde arkasına ulaştı.
İLK TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın pozitif açıklamasına karşın Marcao'nun menajeri şu an için aynı fikirde değil. Bu sezon 850 bin euro alan, gelecek sezon ise 900 bin euro'ya oynayacak olan sambacının menajeri, sözleşme yenilemek için 1.75 milyon euro'dan kapıyı açtı.