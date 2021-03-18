Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

Daha önce yüzde 20 zamla Marcao'nun maaşını 1.1 milyon euro'ya yükseltmek isteyen yönetim ise yeni bir adım daha attı. Maaş teklifini 1.25 milyon euro'ya çıkardı. Bunun son rakam olduğu iletilirken menajeri şimdilik olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. Gelecek yanıt bekleniyor.





ARADA FAZLA FARK YOK

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi gelecek sezon bitecek bir başka isim olan Christian Luyindama'ya da sözleşme yenileme önerisi götürdü. 1 milyon 50 bin euro yıllık ücrete oynayan DR Kongolu oyuncuya maaşının 1.25 milyon euro'ya yükseltilmesi teklif edildi.



