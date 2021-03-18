Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

Son dakika spor haberleri: 'da ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

'da , “İmzalar çok yakın” dese de özellikle ile yönetimin teklifi arasında 500 bin euro’luk bir fark olduğu belirtiliyor. Luyindama’nın ise Marcao’ya göre sözleşme uzatmaya daha yakın olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:21 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

'da iç transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Önceki gün tüm taraftarların takımda kalmasını istediği Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılırken imza töreninden geriye ikinci başkan 'ın sözleri kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

Sarı-kırmızılı yönetici, " ve Luyindama'ın sözleşmelerini uzatmada son aşamalara ulaştık. Önümüzdeki haftalarda Başkanımızın önüne getireceğiz" ifadesini kullanırken Türk spor basının bir numarası FOTOMAÇ, iki oyuncu ile yapılan görüşmelerin perde arkasına ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

İLK TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
İkinci başkan 'ın pozitif açıklamasına karşın 'nun menajeri şu an için aynı fikirde değil. Bu sezon 850 bin euro alan, gelecek sezon ise 900 bin euro'ya oynayacak olan sambacının menajeri, sözleşme yenilemek için 1.75 milyon euro'dan kapıyı açtı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

Daha önce yüzde 20 zamla 'nun maaşını 1.1 milyon euro'ya yükseltmek isteyen yönetim ise yeni bir adım daha attı. Maaş teklifini 1.25 milyon euro'ya çıkardı. Bunun son rakam olduğu iletilirken menajeri şimdilik olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. Gelecek yanıt bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

ARADA FAZLA FARK YOK
yönetimi, sözleşmesi gelecek sezon bitecek bir başka isim olan Christian Luyindama'ya da sözleşme yenileme önerisi götürdü. 1 milyon 50 bin euro yıllık ücrete oynayan DR Kongolu oyuncuya maaşının 1.25 milyon euro'ya yükseltilmesi teklif edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

Yapılan görüşmede enajeri kapıyı 1.5 milyon euro'dan açarken, Luyindama'da orta yolun bulunmasının 'ya oranla çok daha ihtimal dahilinde olduğu bildirildi. Son dönemde talibi olmayan Luyindama'nın 1.25 ila 1.35 milyon euro arasında bir rakama 'Evet' diyeceği gelen bilgiler arasında…

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

ROMA ÇOK İSTEDİ
Cimbom'da 92 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, başarılı performansıyla Avrupa'nın da aranan isimleri arasında yer aldı. Sezon başında özellikle Roma, ile ciddi şekilde ilgilenmiş ama son anda vazgeçmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

DEĞERİNİ ALTIYA KATLADI
'yu kaybetmek istemeyen , oyuncunun sözleşmesini uzatarak elini güçlendirmek istiyor. Galatasaray'a gelmeden önce 2 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcunun şu anki Transfermark değeri ise 12 milyon euro'ya çıkmış durumda...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao ile sıkı pazarlık! İşte aradaki fark

EN PAHALI
12, Luyundama ise 7 milyon euro'luk değeriyle 'ın en pahalı üç ismi arasında yer alıyor. İlk sırada ise 12.5 milyon euro'luk değeri ile Benfica'dan kiralanan Gedson bulunuyor.

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