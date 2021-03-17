Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim Galatasaray"

Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim "

Son dakika haberleri... 'deki şampiyonluk yarışını yorumlayan Galatasaray'ın eski golcüsü, sarı-kırmızılı takımın faktörüyle favori olduğunu söyledi. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:37
Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim Galatasaray"

Menemenspor'u çalıştıran 'ın eski golcüsü Ümit Karan, 'de devam eden şampiyonluk yarışını Yeni Asır'a yorumladı.

Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim Galatasaray"

Karan, 'in son dönemde çok gergin geçtiğini, ne zaman, kimin lider olacağını söylemenin kolay olmadığı şampiyonluk yarışında 'ın tecrübesiyle öne çıktığını belirtti.

Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim Galatasaray"

Bu heyecanla gerginliğin de arttığını kaydeden Karan, "Savaş çıkmazsa iyi. Çok gergin bir görüyorum. Özellikle 4 büyükler sıralamayı zorladığı için çok gergin. Ne zaman kimin lider olacağını, kimin ikinci olacağını söylemek kolay değil. Bu süreci en iyi kim kaldırır? bu konuda biraz daha tecrübeli, Fatih hoca faktörü de var. Stresli dönemlerden daha kolay çıkabilecek bir durum gibi gözüküyor ama bu ligin favorisini söylemek şu an gerçekten çok zor. Her şeye rağmen favorim tabii ki Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim Galatasaray"

'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Ümit Karan, dünya futbolunda forvet yetişmediğini, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sürecinde de genç oyuncuların futboldan uzak kaldığını kaydetti.

Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim Galatasaray"

Dünya futbolunda 1-2 iyi forvetten bahsedilebileceğini kaydeden Karan, şöyle konuştu:

Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim Galatasaray"

Futbol fiziksel gücün üstüne kurulmaya başlandı. Biz, sokak aralarında, mahalle aralarında futbol oynarken sabah çıkıp gol vuruşu çalışabiliyorduk. Özellikle bu dönemde yeni nesil yetiştirmesi çok zor. Bu corona 1.5 nesli yok etti futbol bazında da. 17, 16, 15 yaş altı takımları yok. Bu çocukların yetenekleri de kayboluyor. Dünyada şu anda santrfor yetişmiyor.

Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim Galatasaray"

MESUT ÖZİL'İN KALİTESİ TARTIŞILMAZ

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmasının tekrar gündeme geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

Son dakika spor haberi: Sarı-kırmızılıların eski yıldızı şampiyonluk yarışını yorumladı! "Favorim Galatasaray"

Zamanında öyle bir karar almış, ben ona bir şey diyemem, yorum yok ama Mesut Özil'in kariyerine baktığımızda belki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5-10 futbolcudan bir tanesi. Almanya, Real Madrid gibi bir sürü formayı giydi. O yüzden eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Türkiye'de ne yapabilir, bilmiyorum, ağır bir sakatlık geçiriyor ama kalitesini kimseyle tartışmam.

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