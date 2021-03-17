Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Son dakika spor haberi! bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında sahasında 'u konuk edecek Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu ile ilgili yola devam etmeme kararı aldı. Cimbom bu ismin yerine ise bomba bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:43 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:45
Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Spor Toto 'in 31. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda 'u konuk edecek.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Cimbom bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

SARACCI'NİN GELECEĞİ NETLİK KAZANIYOR

Leipzig'den 1 buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Leipzig'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Yeni sezon için sol bek arayan rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Van Aanholt ile temas kuran sarı-kırmızılıların gündemine bir isim daha geldi: Kostas Tsimikas.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

TSIMIKAS'IN KİRALANMASI GÜNDEME GELDİ

Liverpool'un 13 milyon Euro bonservis ödeyerek Olympiakos'tan transfer ettiği Tsimikas istediği süreleri alamadı.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Sadece 6 maçta toplam 225 dakika sahada kalabilen 24 yaşındaki Yunan sol bek, 'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Liverpool ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tsimikas'ın 2 sezonluğuna kiralanması söz konusu.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

Robertson'un yedeği konumundaki Tsimikas'ın yeni takım arkadaşı Ozan Kabak'tan hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi! Galatasaray bombayı patlatıyor! Sezon sonu ayrılık ve transfer...

1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. (Sabah)

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