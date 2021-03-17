Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Galatasaray'da, Falcao rüzgarı esiyor. Kolombiyalı golcü yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından süre aldığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekmişti.
Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Galatasaray'da, Falcao rüzgarı esiyor. Kolombiyalı golcü yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından süre aldığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekmişti.
Futbolcularla ilgili çeşitli infografiklerin paylaşıldığı Transfermarkt adlı site, güncel piyasa değerlerinde güncellemeye gitti.
Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun değeri, 3.5 milyon euro'dan 2.5 milyon euro'ya geriledi.
Bu arada Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in ise piyasa değeri arttı.
Zamalek forması giyerken 2.5 milyon euro piyasa değeri olan genç yıldız, Galatasaray'a transfer olduktan sonra form grafiği yükselişe geçmişti.
Galatasaray'ın da bonservisini alacağını açıkladığı Mohamed'in yeni piyasa değeri 5.5 milyon euro oldu.
Ocak ayında Cimbom'a transfer olan Mohamed, sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atarken Falcao ise bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta rakip fileleri 8 kez sarstı.