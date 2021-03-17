Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü , yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından döndüğü maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarları sevindirmişti. Transfermarkt adlı site, oyuncuların güncel piyasa değerlerini güncelledi. Falcao'nun değeri düşerken, sarı-kırmızılı takımın bir diğer golcüsü 'in ise yükseldi. İşte detaylar... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:50
Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden 'da, Falcao rüzgarı esiyor. Kolombiyalı golcü yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından süre aldığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekmişti.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

Futbolcularla ilgili çeşitli infografiklerin paylaşıldığı Transfermarkt adlı site, güncel piyasa değerlerinde güncellemeye gitti.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun değeri, 3.5 milyon euro'dan 2.5 milyon euro'ya geriledi.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

Bu arada 'ın Mısırlı golcüsü 'in ise piyasa değeri arttı.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

Zamalek forması giyerken 2.5 milyon euro piyasa değeri olan genç yıldız, 'a transfer olduktan sonra form grafiği yükselişe geçmişti.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

'ın da bonservisini alacağını açıkladığı Mohamed'in yeni piyasa değeri 5.5 milyon euro oldu.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun piyasa değeri düşerken Mohamed'in yükseldi!

Ocak ayında Cimbom'a transfer olan Mohamed, sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atarken Falcao ise bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta rakip fileleri 8 kez sarstı.

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