Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Falcao Galatasaray taraftarına söz verdi!

Son dakika haberleri | Falcao taraftarına söz verdi!

Sakatlığını atlatmasının ardından 'ın oynadığı ve maçlarında toplam 3 gole imza atan , eski günlerinin izlerini sundu. Dünyaca ünlü yıldız sakatlığı boyunca yanında olduğunu hissettiren Galatasaray taraftarına da söz verdi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:27 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:46
Son dakika GS haberleri | Falcao Galatasaray taraftarına söz verdi!

'da 52 gün formasından uzak kalan ve dönüşü muhteşem olan sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşması için elinden geleni son ana kadar yapacağı ifade etti.

Son dakika GS haberleri | Falcao Galatasaray taraftarına söz verdi!

'da forma giydiği 39 maçta 19 golün altına imza atan , sakatlıktan döndükten sonra sarı-kırmızılı takıma büyük bir katkı sağladı.

Son dakika GS haberleri | Falcao Galatasaray taraftarına söz verdi!

'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri haline gelen ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya başlayan , sarı-kırmızılı taraftarlara da söz verdi.

Son dakika GS haberleri | Falcao Galatasaray taraftarına söz verdi!

'ın 'nin en büyük camiası olduğunu ve sarı-kırmızılı taraftarların kendisine her zaman sahip çıktığını ifade eden Falcao, şöyle konuştu;

Son dakika GS haberleri | Falcao Galatasaray taraftarına söz verdi!

"Hem takım arkadaşlarım hem de hocamız bana her zaman sahip çıktı, yanımda oldu, desteklerini hissettirdi. Talihsizlik sakatlıklar yaşadım ve bu süreç artık geride kaldı. 'a ve büyük taraftarına bir borcum var, şimdi sıra bu borcu ödemeye geldi" şeklinde konuştu.

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