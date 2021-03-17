Son dakika GS haberleri | Falcao Galatasaray taraftarına söz verdi!

Galatasaray 'ın Türkiye 'nin en büyük camiası olduğunu ve sarı-kırmızılı taraftarların kendisine her zaman sahip çıktığını ifade eden Falcao, şöyle konuştu;

"Hem takım arkadaşlarım hem de hocamız Fatih Terim bana her zaman sahip çıktı, yanımda oldu, desteklerini hissettirdi. Talihsizlik sakatlıklar yaşadım ve bu süreç artık geride kaldı. Galatasaray'a ve büyük taraftarına bir borcum var, şimdi sıra bu borcu ödemeye geldi" şeklinde konuştu.