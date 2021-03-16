Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

ÜMİDİNİ KESMEDİ

Terim, uzun sakatlığı döneminde Falcao için tek bir olumsuz cümle kullanmazken 35 yaşındaki oyuncudan hiçbir zaman ümit kesmedi. Kendisini toparlaması için geniş bir süre veren ve hiç sıkıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, hem Falcao'yu kazandı hem de sahada bunun karşılığını almaya başladı.





YENİ HEDEFİ 20 GOL

Psikoloğunun desteğiyle kendisine yeni hedefler koyan Falcao, belki gol krallığını kaçırdı ama kalan maçlarda 8 olan gol sayısını 20'ye çıkartmak istiyor. Ayrıca Galatasaray ile şampiyonluk yaşamadan da kesinlikle ayrılmayı düşünmüyor.



