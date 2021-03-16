Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

Son dakika spor haberleri: 'da 'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

Tecrübeli çalıştırıcı, ekibi karşısında da çift forvetle sahaya çıkacak ancak orta sahada değişikliğe gidecek. ve ilk 11’e monte edilecek. Etebo ise cezalı ’nın yerine oynayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 00:14 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

Kayseri galibiyetiyle moral bulan ve yeniden zirve yarışına dahil olan gözünü Çaykur Rizespor maçına çevirdi. Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte geri adım atmayacak ve 4-4-2 sistemine devam edecek ve Falcao ile Mohamed'i birlikte oynatmaya devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

Ancak orta sahada değişiklikler yaşanacak. Kayseri'de Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a görev veren Terim, Rizespor karşısında kanatlarda değişikliğe gidecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

SKORU DEĞİŞTİRDİLER
Kayserıspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Henry ve Sofiane ilk 11'e girecek. Kayserispor karşılaşmasının son 22 dakikasında süre alan Onyekuru 2 gol atma başarısı gösterirken, son 15 dakikasında görev yapan Feghouli de bir asistlik katkı verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

Teknik heyet, beklentilerin altında kalan Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ı kulübeye çekecek ve temsilcisi karşısında kanatları yeniden form tutan bu iki isimle güçlendirerek hanesine 3 puan yazdırmaya çalışacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

2 MAÇ YEDEK OTURDU
'ın bu sezon en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan , geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Cuma günü oynanacak Çaykur Rize karşılaşmasında forma giyemeyecek olan başarılı oyuncunun yerine Oghenekaro Etebo görev yapacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

MKE Ankaragücü karşılaşmasında alınan 2-1 yenilginin ardından yedek kulübesine çekilen Etebo, iki maçın ardından Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

ÜMİDİNİ KESMEDİ
Terim, uzun sakatlığı döneminde Falcao için tek bir olumsuz cümle kullanmazken 35 yaşındaki oyuncudan hiçbir zaman ümit kesmedi. Kendisini toparlaması için geniş bir süre veren ve hiç sıkıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, hem Falcao'yu kazandı hem de sahada bunun karşılığını almaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

YENİ HEDEFİ 20 GOL
Psikoloğunun desteğiyle kendisine yeni hedefler koyan Falcao, belki gol krallığını kaçırdı ama kalan maçlarda 8 olan gol sayısını 20'ye çıkartmak istiyor. Ayrıca ile şampiyonluk yaşamadan da kesinlikle ayrılmayı düşünmüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

NEDEN ÇİFT FORVET?
topa sahip olma oranından yüzde 54.44'lük ortalama yakaladı. Kaleye şutların isabet oranı yüzde 53.82'ye kadar çıkan sarı-kırmızılılarda ceza alanında şut kullanım oranı ise sadece 39.51... bu nedenle çift forvete dönerek, ceza alanında çok daha fazla şut kullanılmasını sağlamaya çalışıyor.

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