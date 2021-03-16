Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon! 2 isim formayı kaptı

Kayseri galibiyetiyle moral bulan ve yeniden zirve yarışına dahil olan Galatasaray gözünü Çaykur Rizespor maçına çevirdi. Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim geri adım atmayacak ve 4-4-2 sistemine devam edecek ve Falcao ile Mohamed'i birlikte oynatmaya devam edecek.
Kayseri galibiyetiyle moral bulan ve yeniden zirve yarışına dahil olan Galatasaray gözünü Çaykur Rizespor maçına çevirdi. Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim geri adım atmayacak ve 4-4-2 sistemine devam edecek ve Falcao ile Mohamed'i birlikte oynatmaya devam edecek.
Ancak orta sahada değişiklikler yaşanacak. Kayseri'de Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a görev veren Terim, Rizespor karşısında kanatlarda değişikliğe gidecek.
SKORU DEĞİŞTİRDİLER
Kayserıspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ilk 11'e girecek. Kayserispor karşılaşmasının son 22 dakikasında süre alan Onyekuru 2 gol atma başarısı gösterirken, son 15 dakikasında görev yapan Feghouli de bir asistlik katkı verdi.